Região Norte do RS concentra mais de 70% da produção de suínos gaúcha

Se o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor nacional de suínos, na macrorregião retratada neste capítulo do Mapa Econômico está concentrada 71,68% desta produção. De acordo com a Associação dos Criadores de Suínos do RS (ACSURS), foram abatidos 11,3 milhões de suínos no Estado no ano passado - 8,1 milhões neste recorte do Rio Grande do Sul -, com a maior concentração na região do Médio Alto Uruguai - 17,47%. Somente no município de Rodeio Bonito, que tem menos de 7 mil habitantes, foram 266,01 mil suínos abatidos em 2024.

A tendência desta produção na região é de alta. Conforme os dados da Fundesa, até agosto, há aumento de 3,93% nos abates de suínos. É reflexo do mercado nacional e principalmente internacional aquecido. As exportações de carne suína, entre janeiro e agosto deste ano, responderam por 3,7% do volume comercializado pelo Rio Grande do Sul no Exterior, uma alta de quase 30%, totalizando quase US$ 500 milhões negociados em oito meses, principalmente com a Ásia. Somente entre Santo Ângelo, nas Missões, e Santa Rosa, na Fronteira Noroeste, que têm as exportações de carnes suínas como o principal produto vendido a outros países, foram negociados US$ 145 milhões neste período.

Nos dois municípios estão instaladas justamente as plantas industriais da Alibem. A empresa gaúcha exporta para 20 países e tem o quinto maior volume de abates do Brasil. São oito mil suínos abatidos diariamente, com a produção, no ano passado, de 165,6 mil toneladas de carne suína in natura.

O maior volume produzido no Estado é da JBS, com 300 mil toneladas por ano, tendo unidades de suínos em Seberi, no Médio Alto Uruguai, e Três Passos, na região Celeiro, além de Caxias do Sul, na Serra.

Ao todo, entre os 57 frigoríficos de suínos, aves ou bovinos ativos no Estado, 12 estão neste eixo norte, com um mercado cada vez mais aberto aos investimentos industriais que vêm de fora do Rio Grande do Sul. Além da JBS, que também opera uma indústria de aves em Passo Fundo, a BRF tem unidades de aves em Marau, a Vibra, em Soledade, e a paranaense Somave, em Passo Fundo. Já a Aurora Coop, de Santa Catarina, atua nas duas frentes - suínos e aves - na região. São dois frigoríficos de suínos, em Sarandi e em Erechim, e outros dois dedicados ao abate de aves, também em Erechim e em Tapejara, na região Nordeste.

"Estamos com presença crescente no Rio Grande do Sul, com oito mil pessoas empregadas e três mil produtores associados entre aves e suínos. Iniciamos por Sarandi e acabamos absorvendo as produções de quatro cooperativas locais. Com o tempo, passamos a produzir nós mesmos, com uma cadeia produtiva estabelecida no Estado", conta o presidente da Aurora, Neivor Canton.

Em Erechim, por exemplo, a entrada da cooperativa catarinense representou um socorro aos então associados da Cotrel, e em Tapejara, a unidade industrial foi adquirida da Agrodanieli.