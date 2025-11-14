Porto Alegre,

Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 18:52

Consulado Geral da Itália investe € 4 milhões em obras da nova sede em Porto Alegre

EVANDRO OLIVEIRA/JC
As obras da nova sede do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre foram oficialmente iniciadas. Com entrega prevista para abril de 2026, o empreendimento, localizado no bairro Cidade Baixa, custará cerca de € 4 milhões, custeados pelo Ministério das Relações Exteriores italiano. 
Segundo o Consulado, o novo espaço, na avenida Loureiro da Silva, 1960, será situado no edifício Duo Concept, que já conta com um Tabelionato e uma unidade do hotel Intercity, e busca aprimorar o atendimento aos cidadãos do Rio Grande do Sul, estado que conta com a segunda maior comunidade italiana do Brasil, depois de São Paulo.
A sede tem o objetivo de garantir maior acessibilidade e eficiência dos serviços consulares à comunidade gaúcha, que conta com aproximadamente 140 mil cidadãos italianos inscritos no AIRE - sigla que em português significa Registro de Italianos Residentes no Exterior.
O projeto da obra está sendo liderado pelo arquiteto italiano Lorenzo Fantoni, em parceria com a empresa AT Arquitetura e a Cyrela. A nova sede será distribuída em três andares, que totalizam uma área de 1500 m².  Segundo Fantoni, o objetivo do novo espaço é garantir a conformidade com as normas de segurança de trabalho e oferecer ergonomia superior, otimização dos espaços e "ótima iluminação natural".
O arquiteto explica que a distribuição dos ambientes foi pensada em três níveis distintos: o andar mais baixo será exclusivo para os trabalhadores e serviços; o andar intermediário será dedicado ao recebimento do público, contando com uma grande sala de espera e guichês para os serviços de passaportes, cidadania e visto; e o terceiro andar será o administrativo, acomodando as sala do cônsul e vice-cônsul, a secretaria, e um espaço multifuncional e flexível para a realização de conferências ou exposições. 
O projeto é  motivo de "grande orgulho" para o arquiteto italiano, pois, segundo ele, representa um local mais bonito, atrativo e adaptado à sua destinação de uso, que irá representar de forma coerente a comunidade italiana no Rio Grande do Sul.
“O novo espaço será um consulado realmente feito para receber um tipo de atividade diplomática de forma coerente e correta. A sede atual, para melhor entendimento, nasceu como um prédio para consultórios médicos e foi adaptada quando o consulado começou a alugá-lo, resultando em uma não compatibilidade com o tipo de atividade diplomática que o consulado realiza”, explicou o arquiteto.

