Consulado Geral da Itália investe € 4 milhões em obras da nova sede em Porto Alegre

As obras da nova sede do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre foram oficialmente iniciadas. Com entrega prevista para abril de 2026, o empreendimento, localizado no bairro Cidade Baixa, custará cerca de € 4 milhões, custeados pelo Ministério das Relações Exteriores italiano.

Segundo o Consulado, o novo espaço, na avenida Loureiro da Silva, 1960, será situado no edifício Duo Concept, que já conta com um Tabelionato e uma unidade do hotel Intercity, e busca aprimorar o atendimento aos cidadãos do Rio Grande do Sul, estado que conta com a segunda maior comunidade italiana do Brasil, depois de São Paulo.

A sede tem o objetivo de garantir maior acessibilidade e eficiência dos serviços consulares à comunidade gaúcha, que conta com aproximadamente 140 mil cidadãos italianos inscritos no AIRE - sigla que em português significa Registro de Italianos Residentes no Exterior.

O projeto da obra está sendo liderado pelo arquiteto italiano Lorenzo Fantoni, em parceria com a empresa AT Arquitetura e a Cyrela. A nova sede será distribuída em três andares, que totalizam uma área de 1500 m². Segundo Fantoni, o objetivo do novo espaço é garantir a conformidade com as normas de segurança de trabalho e oferecer ergonomia superior, otimização dos espaços e "ótima iluminação natural".

O arquiteto explica que a distribuição dos ambientes foi pensada em três níveis distintos: o andar mais baixo será exclusivo para os trabalhadores e serviços; o andar intermediário será dedicado ao recebimento do público, contando com uma grande sala de espera e guichês para os serviços de passaportes, cidadania e visto; e o terceiro andar será o administrativo, acomodando as sala do cônsul e vice-cônsul, a secretaria, e um espaço multifuncional e flexível para a realização de conferências ou exposições.

O projeto é motivo de "grande orgulho" para o arquiteto italiano, pois, segundo ele, representa um local mais bonito, atrativo e adaptado à sua destinação de uso, que irá representar de forma coerente a comunidade italiana no Rio Grande do Sul.

“O novo espaço será um consulado realmente feito para receber um tipo de atividade diplomática de forma coerente e correta. A sede atual, para melhor entendimento, nasceu como um prédio para consultórios médicos e foi adaptada quando o consulado começou a alugá-lo, resultando em uma não compatibilidade com o tipo de atividade diplomática que o consulado realiza”, explicou o arquiteto.