UCS realiza a Settimana Della Lingua Italiana em Caxias do Sul

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza, até quinta-feira (23), a Settimana Della Lingua Italiana, evento que aborda aspectos da cultura italiana, principalmente os relacionados à imigração em Caxias do Sul e região, por meio de palestras e atividades artísticas e gastronômicas.

A Settimana na UCS integra-se à Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, iniciativa promovida anualmente pelo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e que neste ano chega à sua 25ª edição com tema Italofonia: língua além dos confins, com o objetivo de celebrar o espaço linguístico, cultural e social do italiano ao redor do mundo.

Dentro dessa proposta, o evento local, realizado pela Área do Conhecimento de Humanidades da UCS, em parceria com o Consolato Generale D’Italia di Porto Alegre e o Consolato Onorario D’Italia em Caxias do Sul, optou pela temática Comunidades evangélicas metodistas de língua italiana no Sul do Brasil. O conteúdo será aprofundado pelo escritor e conferencista Vicente Dalla Chiesa, autor do livro Imigrantes Italianos Valdenses e os Inícios do Metodismo no Rio Grande do Sul (1887-1900), recentemente publicado pela editora da Universidade de Caxias do Sul.

Outro destaque da programação é a exibição do filme Até que a Música Pare, gravado na Serra Gaúcha, em sua maior parte falado em Talian – língua originada da fusão de idiomas trazidos de várias partes da Itália pelos imigrantes. A exibição será seguida de debate com Hugo Lorensatti, protagonista do filme, Renata Rezende, assistente de direção, e João Tonus, pesquisador e professor de Talian.

As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://www.ucs.br/site/eventos/