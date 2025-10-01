Universidade projeta investir R$ 60 milhões em campus de Passo Fundo

Passo Fundo, na Região da Produção A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) avança nos planos de ampliar o campus de, dedicado à formação em áreas da saúde. Foi oficializada em setembro a doação, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de duas áreas até então pertenciam ao 3º BPChoq, do Exército, que, somadas, chegam a 20,7 mil metros quadrados.

Os imóveis agora serão acrescidos aos 50 mil metros quadrados que a universidade já ocupa na área central da cidade. A perspectiva é de que, a partir de 2026, iniciem obras de ampliação da UFFS para transformar as novas áreas, com aporte que deve chegar a R$ 60 milhões.

"Levaremos adiante o plano inicial, desde 2012, da universidade em Passo Fundo, para termos expansão e consolidarmos um Centro de Formação em Saúde. Iniciamos com a Medicina e, neste ano, já abrimos a primeira turma de Enfermagem", aponta o diretor do campus Passo Fundo, Jaime Giolo.

Nos planos para a nova área estão a revitalização do prédio principal existente e que é tombado pelo patrimônio histórico, a construção de um ginásio poliesportivo e a construção de um novo prédio para as instalações de novos cursos.

Todos os investimentos ainda dependem de dotação orçamentária pelo Ministério da Educação ou captação de recursos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, no caso do prédio tombado.

"A projeção de R$ 60 milhões inclui, além das obras físicas, a ampliação de 140 novos professores e 80 funcionários, abrindo espaço para os novos cursos. A ideia é iniciarmos talvez já no primeiro semestre de 2026 pelo menos a construção do ginásio, a partir de emendas parlamentares, e a execução do projeto de reforma e revitalização do prédio tombado. Nosso plano é, assim como já acontece no nosso atual campus, termos uma interação muito direta com o sistema de saúde e atendimento à população de Passo Fundo", diz o diretor.

Integrados à saúde do município de Passo Fundo



Segundo Jaime Giolo, o plano é garantir, no primeiro piso deste prédio, consultórios clínicos de Odontologia para atendimento ao SUS no município, como parte da abertura deste novo curso universitário. Um modelo semelhante ao que já é aplicado na atual área da UFFS.

Com a melhor nota no Enade entre os cursos de Medicina no Rio Grande do Sul, e a quinta maior do País, no atual campus, a universidade federal também recebeu prédios já existentes. Três deles foram reformados com salas de aula, administração e biblioteca. Outros dois prédios maiores se tornaram 68 salas ambulatoriais para atendimento de média e alta complexidade pelo SUS, com até 350 pacientes por dia, dentro do campus.

Anualmente, ingressam 62 novos alunos em duas turmas de Medicina. São 372 alunos cursando no campus de Passo Fundo, e outros mais de 300 em residência médica. E aí está um diferencial da UFFS na contribuição para que Passo Fundo seja, hoje, uma referência na área de saúde no Rio Grande do Sul. Hoje, a universidade tem em torno de 750 alunos e projeta chegar a 2 mil com as novas estruturas.

De acordo com Jaime Giolo, são 30 programas diferentes de residência médica ativos. Além dos hospitais São Vicente de Paulo e do Hospital de Olhos, em Passo Fundo, os médicos formandos da UFFS atuam ainda em cinco unidades de saúde da família da cidade e, fora de Passo Fundo, também estão em Carazinho, Marau e Pontão.

Há ainda um programa específico com 20 estudantes estrangeiros em residência médica e outros 20 mestrandos em cirurgia em parceria com a Escola Paulista de Medicina. "É um ecossistema em formação. O próximo passo é a Enfermagem. Iniciamos neste ano com uma turma de 30 alunos, e a ideia é chegarmos a duas turmas anuais, com 60 novos alunos", comenta Giolo.

Para dar sequência a esse plano, paralelamente à ampliação estrutural, a UFFS cria um grupo de trabalho para avaliar a demanda e definir o que estará presente em um possível pacote de novos cursos na área da saúde. Além da ampliação da Enfermagem e possível abertura do curso de Odontologia, estão no radar Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Farmácia e Biomedicina.

Ficha técnica:

Investimento: R$ 60 milhões

Estágio: Anunciado

Responsável: UFFS

Cidade: Passo Fundo

Área: Varejo/Serviços