Durante mais de três meses, no começo de 2021, a pequena Theodora Martina dos Santos, então com cinco anos, enfrentou a internação para tratamento de um tumor renal no Centro Oncológico Infanto-juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. E foi, na verdade, uma mudança para toda a família.

Ao receber o diagnóstico da filha, na cidade de Coronel Bicaco, a 184 quilômetros de Passo Fundo, a mãe, Joslaine, e as outras três filhas foram de mala e cuia para o município que, há oito anos, é referência no tratamento oncológico para crianças desde o Norte, Noroeste e Missões gaúchos até o Oeste catarinense.

"Nós sabíamos que precisávamos de cuidados especializados. Não pensamos duas vezes, arrumamos a sacola e viemos para o hospital. Não conhecia nada da cidade, mas sabia que tinha que enfrentar tudo por ela", contou, na época, a mãe, em uma rotina que retrata bem o papel ocupado por Passo Fundo como o terceiro maior polo de saúde do Sul do Brasil, atrás somente de Porto Alegre e Curitiba. Entre municípios do Interior, é o principal.

Desde que Theodora fez o seu tratamento, a estrutura do centro oncológico, que é uma das tantas referências do Hospital São Vicente de Paulo e do município, melhorou ainda mais. No ano passado, o centro passou a contar com área de internação exclusiva às crianças em tratamento, o que, por consequência, também aumentou a demanda e a capacidade de Passo Fundo atender aos serviços de pacientes e familiares que migraram, mesmo que temporariamente, para o município.

"Temos aqui o segundo maior centro oncológico especializado infanto-juvenil do Rio Grande do Sul. A cada mês, são pelo menos 100 crianças em tratamento em Passo Fundo", aponta o superintendente executivo do hospital, Ilário de David.

A referência em saúde é um dos aspectos que fazem de Passo Fundo o município com maior Valor Adicionado Bruto (VAB) em Serviços entre as regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico do RS, representando R$ 7,5 bilhões. Somente em relação ao Hospital São Vicente de Paulo, considerado o maior hospital do Interior do Estado, são 150 vans a cada mês com pacientes de até 400 municípios em busca de atendimento. A rede de saúde do município conta hoje com oito hospitais e prontos-socorros, outros 674 consultórios e 174 policlínicas.