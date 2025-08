Cemvita deverá investir US$ 100 milhões no RS em parceria com a Be8

A empresa de biotecnologia industrial Cemvita, sediada nos Estados Unidos, deverá investir US$ 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões) na sua parceria com a empresa Be8, de Passo Fundo. O aporte será destinado à implantação da primeira planta industrial da norte-americana no Brasil.

Na nova instalação, serão produzidos dois produtos considerados inovadores pelo diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Cemvita, Fernando Borba: o FermOil, um óleo de baixo carbono derivado da glicerina bruta, que é um subproduto do biodiesel, e o FermNPK, um biofertilizante que promove práticas agrícolas regenerativas. No caso do FermOil, o produto poderá ser utilizado como matéria-prima para produção de Sustainable Aviation Fuel (SAF), combustível para aviação.

participação do governo gaúcho na Brazilian Week escolha pelo Estado teve três motivos-chave, de acordo com o executivo da Cemvita: o ambiente favorável à bioeconomia, com a presença de atores estratégicos no setor, a disponibilidade de insumos locais (neste caso, a glicerina bruta), e o clima de negócios atrativo. A negociação para trazer o aporte ao Estado foi realizada com a Invest RS, durante a, realizada durante o mês de maio na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A: o ambiente favorável à bioeconomia, com a presença de atores estratégicos no setor, a disponibilidade de insumos locais (neste caso, a glicerina bruta), e o clima de negócios atrativo.

"O processo evoluiu de forma estratégica e estruturada, culminando na assinatura do termo de engajamento em 31 de julho de 2025, no Palácio Piratini, formalizando o compromisso mútuo com o desenvolvimento do projeto", explica Borba.

Antes disso, a Cemvita e a Be8 já haviam anunciado em janeiro a assinatura de um memorando de entendimento com o objetivo de desenvolver uma cadeia de valor para a produção de combustíveis renováveis avançados a partir de resíduos.

"Um grupo de trabalho formado por profissionais das duas empresas desenvolve um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica sobre o processo proposto de produção de bio-óleo, incluindo os detalhes de um modelo de negócios colaborativo, e as estimativas de investimento para uma planta de conversão de glicerina em matéria-prima para SAF no Brasil. Os estudos também incluirão o uso do bio-óleo sustentável, obtido a partir da nova parceria, como matéria-prima no Projeto Omega Green. A iniciativa é uma biorefinaria de classe mundial que produzirá SAF, diesel verde (HVO) e naphtha verde, localizada no Paraguai", acrescentou a Be8 em nota enviada à imprensa.

Apesar de, inicialmente, a parceria ser realizada apenas com a Be8 é possível que o aporte seja ampliado: "Até o momento, não há indicação pública de que outras empresas estarão diretamente envolvidas, embora o modelo de negócios possa evoluir para incluir novos parceiros e localidades à medida que a cadeia de valor se expanda. Isso faz parte do escopo da colaboração com a Invest RS", garante Borba.

Conforme a Invest RS, a iniciativa pode acelerar a transição energética no Rio Grande do Sul: "A planta será a primeira no mundo a operar em escala industrial utilizando essa tecnologia de bioconversão. O projeto representa um salto tecnológico que posiciona o estado na vanguarda da transição energética, com impacto direto em setores como aviação, agricultura e energia renovável", considera a agência em material divulgado à imprensa.

Borba acrescenta que, além de gerar insumos para combustíveis sustentáveis avançados, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, a novidade poderá trazer outras contribuições nesse sentido. Entre elas, estão a valorização de resíduos industriais pela fabricação de produtos de alto valor agregado, com baixas emissões de carbono, e o fomento à bioeconomia, que poderá “fortalecer a posição do Estado como polo de inovação e sustentabilidade”.

O cronograma de investimentos ainda não foi definido.

