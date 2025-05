Governo gaúcho apresenta oportunidades e potencialidades do Estado no RS Day

De Nova York (EUA)

Com o objetivo de servir de vitrine para o Rio Grande do Sul nos Estados Unidos, a realização do RS Day nesta terça-feira (13), evento promovido de forma colaborativa pelo governo do Estado através da Invest RS e do Grupo Voto, foi a grande agenda do dia da comitiva gaúcha que integra a missão em Nova York desde o início da semana. Realizado no Plaza Hotel, em frente ao Central Park, o evento se integrou à programação da Brazilian Week e reuniu uma centena de empresários e lideranças de fundos de investimento para conhecer as potencialidades e oportunidades do Estado e as principais ações governamentais da gestão Eduardo Leite, bem como o Plano Rio Grande, elaborado para a reconstrução pós-enchentes.

Outro ponto fundamental do evento foi painel liderado por empresários gaúchos com atuação global: Erasmo Batistella, CEO da Be8, Antonio Lacerda, CEO da CMPC, Pedro Torres, diretor de Marketing da Gerdau, e Daniel Randon, presidente da Randoncorp. Os executivos expuseram a linha de atuação de cada empresa, falaram da resiliência do Estado para superar a tragédia climática e, em comum, exaltaram a força e o comprometimento da mão de obra gaúcha. “Foi destacado aqui o compromisso de quem trabalha, do povo gaúcho, efetivamente, de fazer as entregas. E isso é um destaque que não é de hoje. O Rio Grande do Sul é conhecido por ter essa mão de obra de qualidade em todas as áreas de atuação”, disse Batistella.

No painel anterior, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o empresário David Ochi e o vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin, falaram sobre "Oportunidades de investimento e parcerias para o crescimento do Rio Grande do Sul". Cada um abordou suas áreas de trabalho, com o intuito de divulgar o Estado como polo atrativo para investimentos em segmentos estratégicos como tecnologia, energia e agricultura.

O painel final foi conduzido pelo governador Eduardo Leite, que fez uma breve apresentação do Plano RS, estabelecido para a retomada do Estado pós-enchentes. Com o mote “Rio Grande do Sul, um bom lugar para visitar, investir e viver”, o Estado foi apresentado como competitivo para investimentos, com uma agricultura e indústrias fortes, boa logística para turismo e exportação e com grande potencial para desenvolver projetos de energia limpa, hidrogênio verde e parcerias. O slogan que marcou o evento para o público norte-americano dizia “Come to Rio Grande do Sul” (em português, “Venha para o Rio Grande do Sul”).

“Estamos mostrando o que o nosso Estado tem potencialidades para investimentos privados. Sejam aqueles liderados pelo poder público ou PPPs principalmente”, disse o governador antes do evento.

Todo a programação do RS Day, promovido pela primeira vez, foi conduzida em inglês, sem tradução, para valorizar a aproximação que se pretende com investidores dos EUA, e contou com a mediação da jornalista Christiane Pelajo, da CNBC Brasil.