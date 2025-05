Supermercados Righi fará investimento de R$ 60 milhões em shopping em Livramento

A rede de supermercados Righi anunciou investimento estimado de R$ 60 milhões na construção de um shopping center em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. O projeto está aguardando licenciamento, mas a previsão é de que as obras possam ser iniciadas em junho e concluídas em até dois anos, conforme informou a colunista Patrícia Comunello em matéria publicada no Jornal do Comércio.