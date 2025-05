Casa de Saúde Menino Jesus de Praga anuncia investimentos em ampliação

A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, focada no acolhimento e na reabilitação de pessoas com deficiência neurológica e motora de alta complexidade, deverá investir até R$ 20 milhões no projeto "Casa do Futuro". Os recursos, a serem captados via emendas parlamentares e editais, será utilizado para uma ampliação estrutural para 134 leitos. O plano da instituição é o de evoluir para uma estrutura hospitalar completa para absorver a demanda de atendimento em saúde para pessoas com deficiência.