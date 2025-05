Município do Norte do RS ganha novo centro tecnológio da AGCO

O município de Ibirubá, na Região do Alto Jacuí, consolida-se como um dos principais polos na estratégia global de desenvolvimento de tecnologias de plantio pela AGCO. A empresa acaba de inaugurar o seu novo Centro de Desenvolvimento de Plantadeiras na localidade do Norte do Estado. A nova estrutura, com 2,4 mil metros quadrados, é resultado de um investimento de R$ 16 milhões da empresa que é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia para a agricultura de precisão.



Agora, a partir de Ibirubá, a multinacional comandará a criação, os testes e a aplicação na indústria de tecnologias de plantio que serão utilizadas no mundo inteiro. De acordo com a empresa, a presença de um centro deste tipo no Rio Grande do Sul permitirá aos produtores locais acesso mais ágil ao que a indústria tem pensado para aumentar a produtividade no campo, além de reduzir os custos operacionais e receber de forma mais precisa soluções industriais para a demanda do campo.



Conforme o gerente-geral da AGCO e vice-presidente da Massey Ferguson América do Sul, Rodrigo Junqueira, a iniciativa representa um marco na trajetória da empresa. Por meio de nota, o dirigente explica que a engenharia da AGCO no Brasil prioriza a criação de produtos não só para os agricultores brasileiros, mas também para outros mercados onde a empresa atua, compartilhando tecnologias de ponta em parceria com as unidades do exterior.

Junqueira salienta que o investimento não representa só uma tropicalização de soluções, mas a criação de um local para o desenvolvimento completo e exportação de novas tecnologias. O objetivo, segundo ele, é aumentar o portfólio da AGCO, especialmente entre as plantadeiras.



Diferente de outros centros do mesmo tipo, em Ibirubá a AGCO criou um ambiente que integra todas as etapas de desenvolvimento das plantadeiras: desde a concepção, criação e detalhamento de componentes até sistemas e máquinas completas para plantio, com validações virtuais, em laboratório e campo, garantindo confiabilidade, agilidade e excelência técnica.



De acordo com o vice-presidente de Operações de Manufatura da AGCO, Fernando Nogueira, foi criado um ambiente colaborativo e mais próximo co campo, visando acelerar novas soluções em produtividade, desempenho e sustentabilidade. O Centro de Desenvolvimento inicia suas operações com uma equipe de 35 profissionais, entre engenheiros mecânicos, elétricos, agrônomos e desenvolvedores de software, com previsão de expansão para até 65 colaboradores.



O vice-presidente global de Engenharia da AGCO, Fernando Natal, reforça que a engenharia brasileira tem papel estratégico na empresa que mantém em Ibirubá uma das suas fábricas, especializada em plantadeiras e implementos agrícolas. Um dos exemplos das recentes inovações já desenvolvidas ali é a plantadeira Momentum, que se tornou um projeto global 100% desenvolvido para o Brasil, com as características do agro nacional.



A plantadeira abriu um novo segmento de máquinas transportáveis e inteligentes, de alto rendimento e que entregam um resultado altíssimo para o produtor. A máquina atinge apenas 3,6 metros de largura quando dobrada, permitindo seu transporte em prancha e passagem por porteiras e pontes com agilidade. No portfólio da AGCO estão as marcas líderes de mercado Fendt, Massey Ferguson, PTx e Valtra.

Ficha técnica

Investimento: R$ 16 milhões

Estágio: realizado

Empresa: AGCO

Cidade: Ibirubá

Área: Indústria