Rede de Livramento abre maior loja, de R$ 20 milhões, e planeja começar obra de shopping

"É a loja mais sofisticada de todas. Está em em um bairro mais nobre da cidade", avisa o diretor da rede de supermercados Righi, de Santana do Livramento, Antonio Righi. A empresa chegou a 15 unidades com a nova operação, que foi erguida em terreno comprado pela empresa. O novo Righi tem 8 mil metros quadrados, sendo 1,5 mil metros quadrados de loja.

A rede não abria filial desde 2023, quando colocou em operação supermercado em Quaraí, o maior da marca, com 2,2 mil metros quadrados, explica Righi.

Foram investidos R$ 20 milhões, entre terreno, construção e estoque para a largada da unidade. São 70 vagas de estacionamento, que fica no subsolo. Foram abertos 120 empregos diretos. A rede tem hoje quase 1,6 mil funcionários, informa Righi.

R$ 635,6 milhões em 2024, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A rede é 11ª maior do setor no Rio Grande do Sul, com faturamento de, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

"É um orgulho abrir a nova loja em uma região (onde fica Livramento) com baixa população. A rede é a maior geradora de valor adicionada do PIB da cidade", destaca o diretor.

Loja tem 1,5 mil metros quadrados e mix com seleção mais diferenciada para clientela

A nova filial tem produtos mais diferenciados, novas sinalizações de áreas internas e uma adega que é a maior das unidades. São mais de 100 rótulos. Ter espaços para bebidas, como vinhos e espumantes, tem sido uma regra nos supermercados de diversas bandeiras. É uma estratégia para captar novos perfis de clientes, incluindo com mais renda. Como o Righi é importador direto, consegue também ter boas condições.

A loja chega em um momento que a economia desafia o setor, que tem se mantido com crescimento no pós-pandemia, mas sofre mais recentemente com mais inflação. "Ao mesmo tempo, precisamos dar continuidade ao crescimento e gerar emprego e renda. A gente depende muito dos uruguaios", observa o varejista.

Righi montará primeiro shopping de Livramento

Rede supermercadista implantará o primeiro shopping de Santana do Livramento em prédio de antigo lanifício RIGHI SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC

Outro projeto que a rede supermercadista vai deflagrar em breve é a do futuro shopping center, o primeiro da cidade, que tem como marca a fronteira com Rivera, um dos polos de free shops na porção mais sul da América.

"Estamos esperando a licença (da prefeitura) para esta semana. A ideia é começar as obras do shopping ainda este ano, até junho, para concluir em dois anos", aposta Righi, em conversa com a coluna Minuto Varejo. O investimento é previsto em quase R$ 60 milhões.

O empreendimento será implantado em um quarteirão inteiro, onde fica um prédio antigo que está sendo revitalizado e será adaptado ao complexo, com previsão de ter um hipermercado e 20 lojas.