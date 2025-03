Guaíba avança na negociação com Receita Federal para atrair investimento da Toyota

Toyota completa 20 anos de operação em Guaíba Na semana em que a, uma reunião do prefeito Marcelo Maranata com a Receita Federal nesta quinta-feira, 13 de março, é encarada como mais um passo essencial para preparar o terreno ao possível investimento da montadora japonesa na ampliação de suas operações na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Maranata não detalha o que será tratado na reunião, mas a criação de um novo posto aduaneiro em Guaíba, listada entre as condições oferecidas aos japoneses no ano passado, deve estar na pauta. "O investimento depende de algumas condições que ainda estão em tratativas", adianta o prefeito.

possibilidade de que Guaíba esteja entre as operações beneficiadas pelo pacote de R$ 11 bilhões anunciados no ano passado pela Toyota no Brasil para serem desembolsados até 2030 é tratada como prioridade pelo município – reforçado pelo governo do Estado – desde o início de 2024.

"Todos, o município, o Estado e a União, estão muito focados, e tratando o assunto como prioridade, para deixar Guaíba e o Rio Grande do Sul em uma condição de competitividade e de poder disputar qualquer tipo de novo investimento que a Toyota queira fazer no Brasil", diz Maranata.

Ainda em 2024, representando o governo federal, o então ministro Paulo Pimenta demonstrou interesse em agilizar a instalação da nova agência aduaneira em Guaíba. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com estruturas alfandegárias e aduaneiras somente em cidades fronteiriças, além de Rio Grande e Porto Alegre.

A nova estrutura em Guaíba é considerada, desde o início das negociações, um trunfo pelo município, apoiado pela Toyota, que opera, no Centro de Distribuição instalado desde 2005, com as importações e nacionalizações a partir de peças gaúchas dos modelos Hilux e SW4, produzidos na Argentina.

A intenção é, com um investimento para a ampliação dessa estrutura, passar a receber pelo menos dois novos modelos. A facilitação aduaneira e tributária é considerada um diferencial neste contexto.

missão gaúcha ao Japão, em novembro do ano passado renovação até 2035 do acordo de incentivos e contrapartidas para a operação dos japoneses em Guaíba. O aditivo anterior, assinado em 2019 por Eduardo Leite, vencia em 2025. Na, o governador Eduardo Leite reforçou a apresentação de atrativos à montadora, e acenou com a ampliação de incentivos para essa operação. Neste início de março, já foi assinada, ainda sem a revelação de detalhes por parte do governo do Estado ou da Toyota, apara a operação dos japoneses em Guaíba. O aditivo anterior, assinado em 2019 por Eduardo Leite, vencia em 2025.

"A renovação já foi garantida para manter as operações da empresa aqui no município, atendendo a todas as necessidades da Toyota. Neste encontro que teremos com a Receita Federal, vamos tratar sobre algumas melhorias de condições que precisamos oferecer para pensarmos em qualquer tipo de expansão para nacionalizar mais veículos", completa o prefeito Marcelo Maranata.

Já há uma área, ao lado do atual centro de distribuição da montadora, propícia para a ampliação.

Operações da empresa japonesa no RS iniciaram em 2005



A montadora não antecipa até o momento qualquer movimento em relação a investimentos no Rio Grande do Sul, e celebra os 20 anos de operação em Guaíba. Em nota à imprensa, a Toyota define Guaíba como "estratégica na eficiência logística e na competitividade dos produtos da marca no mercado brasileiro".

distribuir diariamente cerca de 250 veículos, e como resultado, divide com a CMPC o posto de maior fonte de arrecadação do município A partir da nacionalização dos modelos Hilux e SW4, a distribuição é feita em todo o Brasil, e tem garantido liderança no mercado em ambas as categorias. Desde o início das atividades, a unidade já ultrapassou a marca de 1,6 milhão de movimentações dos veículos. Atualmente, opera com capacidade operacional para receber, processar e, e como resultado,

Em seu material alusivo aos 20 anos no Rio Grande do Sul, a Toyota reforça a sua contribuição para o desenvolvimento da cadeia produtiva no Estado, e especialmente em Guaíba, nas áreas de montagem, logística, serviços e comércio, com fornecedores e parceiros da indústria automotiva.

"Ao longo de duas décadas, a operação em Guaíba consolidou-se como um hub essencial na cadeia de abastecimento da Toyota garantindo a competitividade dos produtos oferecidos no Brasil. Mas vai além disso. A operação impulsiona o desenvolvimento econômico da região e fortalece toda a cadeia produtiva, refletindo o compromisso da Toyota com a geração de valor para a sociedade", diz o presidente da Toyota no Brasil, Evandro Maggio, por meio da nota.

Uma possível ampliação das operações em Guaíba envolveria um avanço para a montagem de veículos híbridos, que envolvem peças e exigências de montagem diferentes das atuais.

"É uma cadeia produtiva que toda a indústria automobilística tem estimulado no País. Trazermos para o Rio Grande do Sul, em Guaíba, essa possibilidade, certamente vai repercutir positivamente em toda a economia gaúcha", reforçou o prefeito Maranata ainda no ano passado, quando iniciaram as tratativas.