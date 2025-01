Conheça os investimentos bilionários anunciados ou realizados no RS em 2024

Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul 2024 mapeou os maiores aportes anunciados ou realizados em solo gaúcho ao longo do ano passado.

caderno especial publicado na quarta-feira 29 de janeiro identificou 348 grandes empreendimentos em 139 cidades gaúchas, totalizando cerca de R$ 100 bilhões.

Dentre essas centenas de iniciativas, 18 são bilionárias.

Confira a lista dos maiores investimentos anunciados ou realizados no Rio Grande do Sul em 2024:

CMPC: R$ 24,47 bilhões Governo federal: R$ 6,560 bilhões Vários - Projetos Imobiliários em Porto Alegre: R$ 5,8 bilhões Scala Data Centers: R$ 3 bilhões Dumondo: R$ 3 bilhões Governo do Estado: R$ 2,531 bilhões Hub Aeronáutico: R$ 2,25 bilhões Corsan/Aegea: R$ 2,1 bilhões Be8: R$ 1,9 bilhão Dnit: R$ 1,9 bilhão Ecovix: R$ 1,7 bilhão Grupo Zaffari: R$ 1,4 bilhão Porto Meridional: R$ 1,3 bilhão CPFL Transmissão: R$ 1,278 bilhão General Motors: R$ 1,2 bilhão RGE: R$ 1,2 bilhão Refap: R$ 1 bilhão Comercial Zaffari: R$ 1 bilhão



1. CMPC

A multinacional chilena foi responsável pelo anúncio do maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. São R$ 24 bilhões para uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro e a aportes na cadeia produtiva e logística necessárias para o complexo. As obras deverão iniciar em 2026. Outros R$ 470 milhões foram desembolsados na planta em Guaíba e outros projetos.

2. Governo Federal

O governo federal anunciou ao final de 2024 a liberação de R$ 6,5 bilhões por meio do PAC. Os recursos da União deverão ser destinados a obras de prevenção contra cheias no Rio Grande do Sul e projetos de drenagem urbana.

3. Vários - Projetos Imobiliários em Porto Alegre

Foram aprovados 860 projetos de empreendimentos imobiliários residenciais em Porto Alegre em 2024. Juntos, eles somam um investimento projetado em R$ 5,8 bilhões, com autorização para construir 1,4 milhão de metros quadrados.

4. Scala Data Centers

Chamado de “Cidade dos Data Centers”, o grande empreendimento da Scala Data Centers é um complexo de estruturas que prevê um investimento de R$ 3 bilhões em Eldorado do Sul. Em até 20 anos, a expectativa é de que chegue a 4,5 mil MW.

5. Dumondo

Um novo complexo automobilístico em São Francisco de Paula, na região da Serra, receberá R$ 3 bilhões. As obras deverão ser iniciadas em 2026 e finalizadas completamente em 10 anos.

6. Governo do Estado

O governo gaúcho investiu R$ 2,531 bilhões em diversas áreas em 2024. Vários projetos terão continuidade em 2025 e já tiveram um novo aporte de R$ 2,7 bilhões anunciado. A área que recebeu o maior montante foi a de segurança pública.

7. Hub Aeronáutico

O Aeroclube de Eldorado do Sul será transformado em um novo Hub Aeronáutico na Região Metropolitana. O investimento para isso foi anunciado em R$ 2,25 bilhões, a ser aportado por um consórcio de seis empresas que pretendem entregar a primeira fase das obras até a Expointer deste ano.

8. Corsan/Aegea

Com o objetivo de universalizar o saneamento até 2033, a Corsan/Agea investiu R$ 2,1 bilhões em 317 municípios gaúchos ao longo de 2024. Há valores já anunciados de novos aportes para 2025.

9. Be8

Em 2026, uma usina de etanol e de glúten deverá iniciar sua produção em Passo Fundo, no Norte gaúcho. O projeto de construção da estrutura terá um investimento de R$ 1,9 bilhão.

10. Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) avançou nas melhorias da BR-116, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Com esse e outros projetos rodoviários, foi investido R$ 1,9 bilhão no Rio Grande do Sul.

11. Ecovix

O Estaleiro Rio Grande, em consórcio com o Estaleiro Mac Laren, do Rio de Janeiro, construirá quatro navios para a Transpetro. Cada um, terá capacidade entre 15 e 18 mil toneladas. O serviço foi estimado em R$ 1,7 bilhão.

12. Grupo Zaffari

Após as cheias que afetaram o Rio Grande do Sul em maio passado, o Grupo Zaffari anunciou investimentos que somam R$ 1,4 bilhão. O valor será destinado em 10 projetos do Estado.

13. Porto Meridional

Com um investimento de R$ 1,3 bilhão, será construído um terminal do tipo onshore (em terra) no município de Arroio do Sal, no Litoral Norte. Na região, foi autorizada a construção e exploração de um Terminal de Uso Privado.

14. CPFL Transmissão

Responsável por operar 137 linhas de transmissão no Estado, a empresa investiu R$ 1,278 bilhão nos três primeiros trimestres de 2024. Muitos dos projetos estão voltados a iniciativas de resiliência climática nas operações de transmissão de energia.

15. General Motors

A indústria de Gravataí irá modernizar sua planta, ampliando a capacidade produtiva e fazendo adaptações para a produção de um novo modelo de carro a ser lançado em 2026. Para isso, foi anunciado um aporte de R$ 1,2 bilhão.

16. RGE

A concessionária de energia investiu R$ 1,2 bilhão em 2024 no Rio Grande do Sul. Entre os principais projetos para o período está a implementação de 24 novas subestações.

17. Comercial Zaffari

Líder no setor de atacarejo com a Stok Center, a rede planeja chegar a 60 lojas em 2027, distribuídas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2024, foram inaugurados sete empreendimentos em solo gaúcho e anunciados outros, totalizando um investimentos de R$ 1 bilhão.

18. Refap

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) receberá um investimento de R$ 1 bilhão da Petrobras. O objetivo é o de garantir a execução de projetos de descarbonização da produção no município de Canoas.