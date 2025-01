Um raio-x dos investimentos em solo gaúcho ao longo de um ano

Jornal do Comércio Em praticamente todas as suas edições, opublica a notícia de algum investimento realizado ou anunciado no Estado.

Não por acaso, o diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul sempre está atento a novos empreendimentos.

São atividades que envolvem os mais diversos setores da economia, seja uma indústria que vai ampliar sua planta para produzir mais, uma concessionária que vai aumentar sua rede de distribuição em cidades gaúchas ou uma varejista que abre novas lojas em seu processo de expansão.

diversidade da economia gaúcha Os exemplos são múltiplos e em diferentes partes do Estado, refletindo a

Mas buscávamos um indicador que aferisse a soma de recursos movimentados em investimentos públicos e privados especificamente em solo gaúcho. Havia, sim, uma percepção de que um ano teve mais ou menos empreendimentos novos se instalando, mas faltavam números.

Anuário de Investimentos do RS e o Investômetro do JC Em 2018, passamos a produzir uma base de dados própria, a partir das notícias publicadas no Jornal do Comércio, e com critério claro: faríamos a lista de todos investimentos públicos e privados com investimentos anunciados ou realizados no Rio Grande do Sul ao longo de um ano. O recorte para entrar no projeto foi definido em iniciativas de pelo menos R$ 10 milhões. Nascia o

Já estamos na 7ª edição do Anuário, buscando sempre aprimorar o trabalho, cruzando as notícias publicadas no JC com dados setoriais e informações de órgãos públicos e da iniciativa privada. A repetição do trabalho permite ainda comparar os números ao longo dos anos, trazendo um novo indicador da economia gaúcha.

2024, mapeamos 348 iniciativas de novos investimentos, totalizando R$ 100 bilhões . É um salto em relação aos anos anteriores, já esperado em função da oficialização do maior investimento privado da história, os R$ 24 bihões que a CMPC aplicará na construção de uma nova fábrica de celulose Em. É um salto em relação aos anos anteriores, já esperado em função da oficialização do maior investimento privado da história, ose em toda a infraestrutura e cadeia produtiva necessárias para viabilizar o projeto.

Ainda assim, cabe observar que, mesmo sem esse empreendimento, os outros R$ 76 bilhões de investimentos atraídos ao RS superam com folga os anos anteriores, o que é uma boa notícia traduzida no Investômetro do JC.

O especial Anuário de Investimentos do RS 2024 traz a lista de todos os investimentos mapeados, por setores, bem como um verbete resumido de cada um. O resultado é um raio-x dos investimentos que estão ocorrendo no RS e também um panorama da economia gaúcha.