Fecomércio priorizou investimentos em educação no RS em 2024

investimento de R$ 35 milhões para erguer uma nova escola em Porto Alegre O Sistema Fecomércio-RS anunciou, em 2024,. A instituição terá o nome de José Roberto Tadros e vai funcionar em uma área de 12,9 mil metros quadrados, atendendo cerca de mil alunos em três turnos, com ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico, dentro da área do Sesc Protásio Alves. As obras estão previstas para iniciar em 2025 e a inauguração será em cinco anos.

adquirida por R$ 18,5 milhões a sede da Faculdade e Colégio São Judas Tadeu Ainda em 2024, foi, na Zona Norte de Porto Alegre. Lá, funcionará uma Escola do Sesc, para alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio, além de uma estrutura do Senac. A Fecomércio oficializou a posse do imóvel da São Judas Tadeu, localizado no bairro Cristo Redentor, no dia 20 de dezembro.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, comentou os investimentos ao Jornal do Comércio durante coletiva de imprensa em que fez o balanço de 2024, em dezembro. O dirigente observou que, além da nova escola no Sesc Protásio Alves e da compra da unidade São Judas Tadeu, há projetos de novas sedes em Bento Gonçalves, Santa Maria e Lajeado, além de aportes feitos em manutenção dos diversos prédios da instituição. Assim, os investimentos executados em 2024 pela Fecomércio no Rio Grande do Sul totalizaram R$ 31 milhões.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac conta, atualmente, com 50 escolas Senac, dois campus de um Centro Universitário, 18 Escolas Sesc de Educação Infantil, três Escolas Sesc de Ensino Fundamental, além de uma série de projetos educaionais. O levantamento foi divulgado no balanço de 2024 da instituição.

Ficha técnica



Investimento: R$ 66 milhões

Estágio: R$ 31 milhões (Concluído); R$ 35 milhões (Anunciado)

Instituição: Fecomércio-RS

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços

Investimentos em 2023: R$ 60 milhões