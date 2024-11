Com investimento de R$ 35 milhões, escola será construída no Sesc Protásio Alves

Com um investimento de R$ 35 milhões, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac terá uma nova escola com ênfase nos ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Técnico em Porto Alegre. A instituiçao terá o nome de José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)/Sesc/Senac, a institução vai funcionar em uma área de 12,9 mil metros e atenderá cerca de mil alunos em três turnos.

O complexo terá um prédio com infraestrutura de 5.576 metros quadrados de área construída e dois pavimentos. As obras estão previstas para começar em 2025. A instituição deverá estar em funcionamento no prazo de cinco anos. O lançamento da pedra fundamental da escola nesta quarta-feira (13) contou com as presenças do presidente da CNC/Sesc/Senac, José Roberto Tadros, e do presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, e foi realizada na sede do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

No seu discurso, o amazonense Tadros disse que estava honrado em receber a homenagem. "A educação é um pedra de toque para que consigamos cada vez mais levar adiante as propostas do sistema CNC/Sesc/Senac a frente", destaca. Conforme ele, a construção da escola vai impactar na educação do Rio Grande do Sul. O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, líder empresarial da entidade que engloba as federações comerciais de todo o País recebeu em Porto Alegre duas homenagens: a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul, da Fecomércio-RS, e a Medalha Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa.

Para Bohn, está sendo criado um capítulo muito importante da história da educação no Estado com o lançamento da pedra fundamental no espaço do Sesc Protásio Alves. "Teremos mil estudantes por dia em turno integral em 30 salas. O nosso objetivo é que a educação se amplie para crianças e jovens do Rio Grande do Sul", destaca. Conforme Bohn, a escola José Roberto Tadros terá 30 salas em dois pavimentos. "É um sonho que estamos começando a realizar que vai transformar a vida dos alunos e das suas famílias. Cada sala será uma porta aberta para o futuro", acrescenta.

José RobertoTadros, presidente da CNC, destaca que construção da escola vai impactar na educação do Rio Grande do Sul TÂNIA MEINERZ/JC

A escola terá cinco salas de Ensino Infantil, 19 salas de Ensino Fundamental e seis salas de Ensino Médio e Técnico, além de uma biblioteca de quase 400 metros quadrados, cafeteria, áreas de convivência e auditório para 191 pessoas. O complexo terá refeitórios, espaços de integração, quadra poliesportiva e dois playgrounds. A instituição de ensino contará, ainda, com laboratório de química, laboratório de ciências, hub tech e atelier maker, e permitirá que os alunos usufruam de toda a infraestrutura já mantida pelo Sesc no local, como piscinas, área verde e ginásio.