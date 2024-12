De caldeira verde a carreta solar, multinacional da Serra investe em sustentabilidade

Avançam os investimentos da multinacional Randoncorp para operar, na unidade de Caxias do Sul da Frasle Mobility, o seu primeiro conjunto de caldeiras no projeto chamado Caldeira Verde, que substituirá por biomassa o abastecimento das caldeiras até então feito por gás natural. Somente nos primeiros nove meses deste ano, a companhia investiu R$ 10,7 milhões neste projeto, que teve início ainda em 2023, e tem orçamento total de R$ 17 milhões. A Caldeira Verde é considerada um investimento chave pela indústria que, neste ano, projeta chegar a R$ 210 milhões em aportes orgânicos entre todas as suas operações no Rio Grande do Sul, tendo as ações de sustentabilidade como principal pilar deste ciclo de investimentos. Ao todo, incluindo as operações em outros estados e fora do Brasil, a companhia já aportou R$ 288,8 milhões em nove meses, 43,7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

"Tudo o que fazemos nas nossas fábricas hoje, desde a operação até o desenvolvimento de produtos e a manufatura, seja de peças ou de semirreboques, tem a ver com a nossa preocupação em relação às mudanças climáticas. Temos como meta estabelecida reduzir em 40% as nossas emissões, nos escopos 1 e 2, até 2030. Quando inaugurarmos a caldeira verde, por exemplo, a estimativa é reduzir em 20% os nossos índices de emissões", aponta o CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho.

Parte do recurso para cumprir o plano de investimentos no Rio Grande do Sul nos próximos anos deve vir do primeiro financiamento sustentável captado na história pela Randoncorp. Ainda em fevereiro, a empresa anunciou a captação de R$ 500 milhões em um financiamento para ações sustentáveis junto ao International Financial Corporation (IFC), que faz parte do Banco Mundial. O recurso deve ser pago ao longo de nove anos, dividido entre as operações da montadora (Randon) e da central de movimentos (Frasle Mobility). O recurso será aplicado em todas as unidades da companhia, mas, segundo Carvalho, 70% da receita do que é produzido pela Randoncorp atualmente tem origem em suas operações no Rio Grande do Sul.

A companhia anuncia que o recurso será destinado a projetos já em andamento, como o avanço das caldeiras verdes, e em novas ações de sustentabilidade, como o uso de energias renováveis.

É o caso, por exemplo, da Randon Solar, uma carreta frigorífica com a refrigeração elétrica garantida pela captação solar feita pela própria carreta. O veículo já está em testes. Avança também o projeto da carreta elétrica, lançada no mercado em 2023 e que, conforme Sérgio Carvalho, deve ultrapassar as 50 unidades vendidas até o final do ano. A partir da geração elétrica própria, a carreta estabelece uma potência extra ao caminhão de 200 cavalos.

"Temos dedicado atualmente muito esforço no desenvolvimento de novos materiais compostos, alternativos à fibra de carbono. Independente do motor que vai prevalecer no futuro, seja elétrico ou híbrido, temos consciência de que os veículos precisarão ser mais leves, consumir menor energia e garantir menor desgaste da infraestrutura rodoviária, o que significará maior longevidade dessas estruturas e, portanto, maior sustentabilidade nos transportes, que hoje representam uma das maiores contribuições para as emissões de gases do País", explica o executivo.

Entre os aportes feitos neste ano no Estado, em torno de R$ 50 milhões estão previstos para projetos de automação da produção e de produtos. Entre os aportes feitos nos primeiros nove meses deste ano, por exemplo, estão R$ 10,3 milhões para completar a aquisição pela Randoncorp da DB Server, que é um braço de soluções digitais e inovação para as operações da empresa.

Ao todo, a Randoncorp opera com 32 unidades industriais e tem presença em 120 países. Além da concentração de fábricas na Serra, entre Caxias do Sul e Farroupilha, a Randoncorp também opera no Rio Grande do Sul com uma unidade de fornecimento de cilindros para automóveis da Frasle Mobility, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Durante quase um mês a fábrica foi tomada pela água, na cheia de maio. Ao todo, entre a Serra, Porto Alegre e São Leopoldo, a Randoncorp contabilizou 290 famílias de funcionários diretamente atingidas pelas cheias.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 710 milhões

Estágio: R$ 210 milhões (Em execução), R$ 500 milhões (Anunciado)

Empresa: Randoncorp

Cidade: Caxias do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 125 milhões