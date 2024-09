Vinícola gaúcha investe no enoturismo na Serra, Fronteira Oeste e até na Bahia

contrato de financiamento durante a Expointer, entre a vinícola Miolo Wine Group BRDE confirmou investimento de R$ 15 milhões da empresa de Bento Gonçalves, tendo como prioridade suas ações relacionadas ao enoturismo na região do Vale dos Vinhedos. O recurso faz parte do programa "Mais Turismo é BRDE", do banco de desenvolvimento, e se soma a outros R$ 15 milhões em aportes próprios da vinícola este ano entre as suas operações, também com prioridade ao turismo relacionado à produção de vinhos, porém, na Fronteira Oeste, onde a Miolo produz na Vinícola Almadén. A assinatura de um, entre a vinícolae o, na última semana,de Bento Gonçalves, tendo como prioridade suas ações relacionadas ao enoturismo na região do Vale dos Vinhedos. O recurso faz parte do programa "Mais Turismo é BRDE", do banco de desenvolvimento, e se soma a outros R$ 15 milhões em aportes próprios da vinícola este ano entre as suas operações, também com prioridade ao turismo relacionado à produção de vinhos, porém, na Fronteira Oeste, onde a Miolo produz na Vinícola Almadén.

No Vale dos Vinhedos, a empresa investirá em melhorias na infraestrutura para receber os visitantes em seus vinhedos, ainda sem revelar maiores detalhes do novo projeto. De acordo com o diretor-superintendente do Miolo Wine Group, Adriano Miolo, a empresa aposta na fase de retomada do turismo no Rio Grande do Sul. E os números corroboram com essa prioridade. Segundo ele, o enoturismo responde por 10% da receita da Miolo.

Somente em suas operações em Bento Gonçalves, a Miolo contabiliza 200 mil turistas por ano e gera 40 empregos diretos.

Enoturismo na Fronteira e no Nordeste

enoturismo Miolo é uma das principais financiadoras do recentemente lançado Trem do Pampa , que percorre os vinhedos de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Os dois primeiros meses de operação do novo atrativo turístico tiveram lotação total. Faz parte do passeio a visitação à Almadén, onde são produzidos os vinhos mais exportados pela Miolo. já estava entre as prioridades de investimentos da vinícola no seu planejamento de valores desembolsados este ano. A, que percorre os vinhedos de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Os dois primeiros meses de operação do novo atrativo turístico tiveram lotação total. Faz parte do passeio a visitação à Almadén, onde são produzidos os vinhos mais exportados pela Miolo.

"Era um desejo nosso já há bastante tempo de criarmos essa atração para desenvolvermos o enoturismo também naquela região, levando a nossa experiência de 20 anos no Vale dos Vinhedos. Lá, já existe, bem consolidado o turismo de compras, então trabalhamos para agregar este atrativo ao enoturismo", conta Adriano Miolo.

Entre as ações implementadas na Almadén, está o seu próprio free shop, onde o turista encontra os vinhos da marca 35% mais baratos.

E a expansão do enoturismo desenvolvido a partir da Serra Gaúcha é levada pela Miolo, com os seus investimentos neste ano, até mesmo para a sua área de produção de uvas e vinhos no Vale do São Francisco, na Bahia. O passeio pelos vinhedos naquela região estão em fase de implementação, de barco pelo Lago Sobradinho.

"Acreditamos muito, tanto na retomada do turismo no Rio Grande do Sul, quanto no potencial do turismo associado à produção de vinhos", aponta o diretor.

Entre os aportes da Miolo este ano, ainda estão investimentos na ampliação de vinhedos e aumento da mecanização da colheita na Vinícola Almadén, em Livramento, e em melhorias tecnológicas na lavoura e no maquinário das indústrias nas unidades da Serra e da Vinícola Seival, em Candiota, na Campanha.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 30 milhões

Estágio: Em execução (R$ 15 milhões); Anunciado (R$ 15 milhões)

Empresa: Miolo Wine Group

Cidades: Bento Gonçalves, Santana do Livramento, Candiota

Área: Indústria