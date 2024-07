Trem do Pampa é lançado em Santana do Livramento

Em solenidade realizada neste sábado (13), foi inaugurado o Trem do Pampa. O novo atrativo turístico da Campanha gaúcha terá passeios entre as cidades de Santana do Livramento e Palomas. Os turistas poderão conferir a novidade a partir do próximo sábado (20).O projeto foi lançado em 2011, a partir de uma iniciativa da Giordani Turismo, empresa de Bento Gonçalves e que opera a Maria Fumaça, passeio entre a cidade e a vizinha Garibaldi, com a prefeitura local. O trem que fará os passeios foi projetado pela Marcopolo, em projeto inédito que começou em 2019.O trajeto tem percurso de 20 quilômetros, com duração de três horas. Além de apresentações artísticas, há uma parada na Vinícola Almadén. Os ingressos custam R$ 135,00 e podem ser adquiridos pelo site (tremdopampars.com.br). Moradores de Santana do Livramento têm 50% na aquisição das entradas.