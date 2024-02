Girando Sol investe R$ 72 milhões para quase duplicar fábrica no Vale do Taquari

* especial para o o JC

atingida diretamente pelas cheias Girando Sol, planos de investimento avançaram. Foram R$ 52 milhões aportados no último ano. E para 2024, aponta o diretor da empresa, Gilmar Borscheid, serão quase 40% a mais, com a previsão de aportes de R$ 72 milhões. Em um 2023 tão difícil para a economia da região do Vale do Taquari,, a empresade Arroio do Meio, em plena expansão, liderou o movimento solidário de doações dos produtos de limpeza que fabrica para a recuperação da comunidade. A localização da fábrica impediu que a empresa sofresse com os piores efeitos da enxurrada, e os. Foram R$ 52 milhões aportados no último ano.

"Tivemos a liberação ambiental para finalmente darmos prosseguimento ao nosso projeto de expansão da fábrica, para possibilitar o aumento de linhas de produção e ainda maior modernização do nosso parque fabril. Estamos investindo sempre pensando em estarmos competitivos no mercado daqui a cinco anos", explica Borscheid.

Neste momento a empresa começa a preparação do terreno para uma obra que quase duplicará a área da fábrica em Arroio do Meio. Passará dos atuais 23 mil metros quadrados para 38 mil metros quadrados.

A perspectiva é de que a obra esteja concluída em meados de 2025. Além das melhorias de infraestrutura, parte dos investimentos deste ano são destinados à compra de maquinário para a fábrica renovada. Com a ampliação, explica o diretor, será possível criar três novas linhas de produção e redistribuir as atuais, que, segundo ele, operam com 100% da sua capacidade, já limitadas pelo espaço entre a produção e a expedição.

"Será também um investimento que nos permitirá modernizar ainda mais a produção. No ano passado, boa parte do investimento foi destinado à aquisição de robôs para as linhas de produção. É uma tendência, e não podemos ficar para trás", diz.

Hoje, a Girando Sol atua com 15 famílias de produtos em mais de 200 rótulos. É previsto para março o lançamento de mais um produto, e a meta é ampliar em 5% o mix de itens até o final de 2024.

No último ano, a empresa de Arroio do Meio, que conta com 1,1 mil funcionários diretos e indiretos, aumentou e 16% seu volume de produção, com 30% a mais de faturamento. A projeção é garantir pelo menos 12% de crescimento neste ano.

A empresa está presente nos três estados do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Chile, Paraguai e Uruguai, com um potencial, como estima Borscheid, de 60 milhões de consumidores. Por isso, ele salienta, não há um movimento para ganhar novos mercados, e sim, se consolidar cada vez mais neste espaço

"Temos mantido um ritmo constante de crescimento nos últimos quatro anos, temos uma projeção de 12%, mas sempre temos ultrapassado. É resultado da qualificação que temos feito na empresa para entendermos, desde a pandemia, o novo jeito de consumir produtos de limpeza. Com a pandemia, a necessidade de higienizar ambientes, desde a casa, com a maior permanência das pessoas, até locais profissionais aumentou muito. E aumentou acompanhada da necessidade de um perfil mais consciente, com respeito à natureza. Temos investido para garantirmos essa demanda", explica Borscheid.

Em termos de produção, a evolução da Girando Sol tem sido direcionada ao desenvolvimento de novas enzimas tecnológicas, novas matérias-primas e produtos mais concentrados e biodegradáveis no seu mix. Uma transformação que também acontece em relação às embalagens. De acordo com Borscheid, 90% de todo o material da água sanitária, por exemplo, que é um dos carros-chefe da empresa, é resultado de reciclagem. Ao todo, em torno de 30% das embalagens são resultado de reutilização.

E neste aspecto, a solidariedade demonstrada durante a tragédia no Vale do Taquari não foi exceção na relação da empresa com a comunidade. A empresa firmou uma parceria que já chega a mais de 20 escolas da região, em um projeto que estimula, nas escolas, a coleta de embalagens plásticas. Este produto é comprado por uma empresa parceira da Girando Sol, que vai fazer o tratamento deste plástico e gerar novas embalagens, adquiridas pela fábrica.

Os recursos provenientes da campanha são utilizados para melhorias nas escolas parceiras.

FICHA TÉCNICA



Investimento: R$ 72 milhões

Estágio: Em execução até 2025

Empresa: Girando Sol

Cidade: Arroio do Meio

Área: Indústria

......................................................

Investimentos em 2023: R$ 52 milhões