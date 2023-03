Girando Sol investe R$ 20 milhões na modernização da fábrica

A fabricante de produtos de limpeza Girando Sol, de Arroio do Meio, completou neste sábado (1) 32 anos. A data foi comemorada com um novo ciclo de investimentos na modernização da sua fábrica. Estão em execução R$ 20 milhões em aportes em 2023. Recurso que se soma a outros R$ 15 milhões aportados no ano passado com o mesmo objetivo: manter e acelerar o ritmo de crescimento no mercado. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"Em um mercado competitivo, onde tudo se move rapidamente, é preciso comemorar o trabalho realizado, as conquistas, os aprimoramentos. Sempre levamos em conta de onde viemos e a adequação a cada novo momento", diz o diretor da empresa, Gilmar Borscheid.

Segundo ele, os recursos nestes dois anos estão sendo aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos e robotização em setores estratégicos da operação. A Girando Sol fechou 2022 com crescimento de 54% no faturamento, e o objetivo neste ano é garantir 20% de aumento na receita. Com um mix de mais de 170 produtos, os bons resultados foram puxados principalmente pelos itens lava-roupas em pó, amaciante concentrado, desinfetante e água sanitária.

Ainda assim, garante o diretor, a fábrica, que hoje emprega 450 pessoas, não está em seu limite produtivo. A estratégia da Girando Sol é manter sempre um nível de ocupação da sua produção entre 70% e 80%, justamente para ter margem a novos investimentos para aprimorar produtos. “Estamos atentos a este novo jeito de consumir, no qual se destaca o cuidado para com a casa, mas também com a saúde, o que nos leva a investir mais em hipoalergênicos, produtos testados dermatologicamente, reduzindo germes e bactérias”, observa Borscheid.

Entre as estratégias para crescimento da marca em 2023, além dos aportes na unidade produtiva, está a busca por maiores espaços no mercado. Hoje, os produtos fabricados em Arroio do Meio chegam aos três estados do Sul, além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e alguns países do Mercosul. “A cada ano também aproveitamos esse importante canal que é o varejo para fomentar o vínculo da marca com os consumidores finais”, explica o diretor.

A Girando Sol já confirmou presença este ano em feiras supermercadistas do do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, já tradicionais, e estreará na Asmat, também com foco no público supermercadista, em Mato Grosso.