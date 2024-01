Alckmin diz que usina de etanol em Viadutos está em linha com política industrial

FZ BioEnergia projeta que a produção começará no segundo semestre de 2025, com um investimento de R$ 800 milhões de parceiros O evento ocorreu no auditório da prefeitura. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve no município de Viadutos, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (26), para solenidade de lançamento da usina de etanol no município. O empreendimento daO evento ocorreu no auditório da prefeitura.

O projeto na região do Alto Uruguai será em uma área de 24 hectares, em Linha Bonita, interior do município, onde a expectativa é produzir por ano cerca de 151 milhões de litros de etanol anidro, 100 mil toneladas de farelo DDGs, 245 mil toneladas de crédito de carbono, 5,4 toneladas de óleos e 25 mil MWh de energia elétrica que serão vendidos para a RGE - concessionária de energia da região do Alto Uruguai. Devem ser gerados 150 empregos na usina e 450 vagas indiretas.

Alckmin, que acumula a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que a usina de etanol em solo gaúcho está em linha com as ações políticas e econômicas que aparecem na nova política industrial do governo federal. Chamado de "Nova Indústria Brasil", o programa destina R$ 300 bilhões até 2026 para financiamento da indústria nacional, com foco em áreas como transição energética, bioeconomia e agroindústria. Segundo o vice-presidente, projetos como o da usina de etanol de Viadutos serão cada vez mais frequentes no Brasil.

Alckmin descerrou a placa que marcou o lançamento do projeto ao lado sócio-administrador da FZ BioEnergia, Valdir Zonin; do sócio-administrador da FZ BioEnergia, o ex-prefeito José Fortunati; do senador gaúcho Luis Carlos Heinze e do prefeito de Viadutos, Claiton dos Santos Brum.

Durante a solenidade, foram assinados dois contratos: um com a Katzen, de Iowa (Estados Unidos). A empresa de tecnologia foi contratada por R$ 15 milhões para realizar o projeto descritivo geral da usina de etanol. O segundo contrato foi assinado com a Aplus de Blumenau, Santa Catarina, que será responsável pela execução do projeto.

Zonin afirmou que os recursos para viabilizar o investimento de R$ 800 milhões não vieram de governos, são "100% privados. Vamos ter que trabalhar muito bem, porque teremos que devolver. O dinheiro foi captado de investidores privados internacionais de diversos países".

O executivo da FZ BioEnergia disse ainda que o projeto da usina prevê a transformação de mil toneladas por dia de matéria-prima: milho no verão, sorgo na safrinha e trigo, triticale e cevada no inverno. "Vamos precisar de 10 mil famílias de agricultores produzindo essas matérias-primas em 42 municípios", destaca.

O prefeito de Viadutos, Claiton dos Santos Brum, destacou a importância do empreendimento para a cidade de 4.859 habitantes e para a Região do Alto Uruguai. "Estimula a permanência da mão-de-obra no entorno dos pequenos municípios." Segundo Brum, essa é principal dificuldade da região, que há décadas exporta força de trabalho jovem para outras regiões e estados. "Se conseguirmos a permanência dos jovens, certamente todo o Alto Uruguai se beneficiará", acrescenta.

O sócio-administrador da FZ BioEnergia, José Fortunati, disse que foi convidado no início de 2023 pelo ex-secretário Edemar Tutikian que desenvolvia projetos para a empresa Conexão Sul Brasil S/A. "Não entendia nada de etanol e comecei a buscar informações sobre o tema. Foi uma mudança bastante radical", explica.

Para Fortunati, é uma satisfação participar do projeto por dois fatores: um por estar lidando com energia sustentável e o segundo será o trabalho com 10 mil famílias de agricultores da região do Alto Uruguai.

Segundo o ex-prefeito de Porto Alegre, a empresa Conexão Sul Brasil Holding S/A administra no Rio Grande do Sul em torno de 70 projetos. "A busca dos recursos financeiros dos investidores internacionais será realizado pela Conexão. Nosso papel será viabilizar as obras e contrato que será pago em 20 anos com a produção da usina de etanol", destaca. O investimento de R$ 800 milhões deve ser realizado em 24 meses.

Fortunati afirmou que deixará a vida política de lado agora para se dedicar integralmente à usina de etanol em Viadutos. O político foi deputado federal, vereador e prefeito comandou Porto Alegre de 2010 a 2012 e de 2013 a 2016.