Maior investimento da história do município, Verallia atrai novas empresas para Campo Bom

"Estamos prontos para uma transformação na nossa economia do município e da região".

A frase é do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi (PDT), ao repercutir a confirmação da empresa francesa Verallia de que, no começo do segundo semestre deste ano, terá operando no município do Vale do Sinos a sua fábrica duplicada para a produção de até 1,3 milhão de garrafas de vidro por dia . De acordo com o prefeito, o investimento que chegará a 100 milhões de euros é o maior já recebido pelo município por uma só empresa, mas vai bem além da ampliação de uma fábrica.

"Junto com este empreendimento da Verallia, já temos a garantia de outro grande investimento, da White Martins, que ergue uma indústria no mesmo terreno, para fornecer o oxigênio para a produção de vidros, mas também colocará Campo Bom em uma importante posição, por exemplo, no fornecimento de oxigênio em cilindros para hospitais de toda a região. Quem não lembra do drama que passamos durante a pandemia? Um investimento como esse sinaliza soluções", valoriza o prefeito.

A empresa não detalha o seu projeto já em execução em Campo Bom, mas o aporte chega a R$ 50 milhões.

Mesmo antes de erguer a sua nova indústria, a Verallia já representa a maior arrecadação de ICMS de Campo Bom. Responde, segundo o prefeito, por pelo menos 3% da economia do município. A perspectiva é de que, com a operação da nova unidade, este percentual se eleve para pelo menos 5%.

Hoje a Verallia produz 600 mil embalagens de vidro diariamente em Campo Bom. E, com este porte, está entre as unidades mais produtivas da empresa francesa, que é a terceira maior fornecedora de embalagens de vidros do mundo.

"E agora, teremos a fábrica mais moderna da empresa, então, podemos dizer que todos os olhos do setor de produção de vidros e que depende das embalagens de vidro estarão voltados para o nosso município. E nós temos trabalhado para que essa vitrine represente ainda mais investimentos atraídos", explica Luciano Orsi.

Município tem programa de incentivo

Com o maior benefício concedido pelo Fundopem no ano passado, que vão compensar R$ 536 milhões em investimentos a partir do momento em que a fábrica estiver operando, a Verallia terá 150 novos empregos diretos na nova unidade, e há outros 100 previstos na unidade da White Martins. No nível municipal, Campo Bom também adota uma fórmula entre valores a serem investidos, empregos gerados e potencial de tributos a serem arrecadados em cinco anos com estes aportes para garantir benefícios. É o chamado Programa de Incentivo à Geração de Empregos (PIGE), no qual o município ajusta com a empresa interessada uma forma de custeio para viabilizar investimentos.

foi isentado o ISS da construção. E já há outros quatro grandes investimentos beneficiados por outras fórmulas dentro do PIGE. São os casos dos atacados Mônaco e No caso da Verallia,. E já há outros quatro grandes investimentos beneficiados por outras fórmulas dentro do PIGE. São os casos dos atacados Mônaco e Desco , da distribuidora de alimentos Dinâmica e da empresa Tholz, que lida com automação de piscinas.

"Fomentamos investimentos que venham de fora, mas também o empreendedor que já está em Campo Bom e precisa de um incentivo para ampliar. O incentivo se dá no custeio de aluguel, em infraestrutura, como terraplanagem, no ISS ou no IPTU, com até seis anos de abatimento", explica o prefeito.

A boa onda de investimentos tem garantido lastro para que o município se estruture. Atualmente, são 52 obras em andamento, com aportes públicos que chegam a R$ 20 milhões. "Quando investimos na qualificação da nossa infraestrutura, naturalmente os investimentos privados aumentam", garante Orsi.

Entre as principais obras estão o novo Parcão, com mais de R$ 5 milhões investidos, a ampliação do hospital local, com R$ 6 milhões, e as obras no Centro Administrativo