Campo Bom terá mais pontos para descarte de vidros

A cidade de Campo Bom, no Vale do Sinos, registrou a marca de 96 mil quilos de vidro coletados em 14 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) destinados para captação exclusiva de vidro. O montante foi recolhido entre os meses de fevereiro a novembro e destinado para a empresa Verallia, que propicia o retorno para a cadeia produtiva como matéria prima para novas embalagens.

Diante do sucesso do programa, a partir deste mês a cidade passa a contar com 12 novos containers totalizando 26 novos equipamentos que estão espalhados por locais públicos, em pontos estratégicos para o descarte. Para Quintin Testa, diretor-geral da Verallia para América Latina, a marca atingida na cidade é o resultado de um trabalho de conscientização da população em relação ao consumo e descarte consciente. "A iniciativa tem o objetivo de ampliar a reciclagem desse nobre resíduo retornando-o para a cadeia produtiva. Os resultados desta ação estão sendo muito satisfatórios, e continuaremos com a meta de avançar na agenda sustentável com ações de impacto positivo ao meio ambiente", afirma o executivo.

Até o momento, em todo Brasil o programa da empresa já foram recuperou 3 milhões de quilos de vidro nas áreas envolvidas com o Programa. A meta estabelecida para 2023 de instalação de 500 PEVs foi superada pelo Programa, com 655 pontos instalados atualmente. E, com o objetivo de estendê-lo a novas regiões do Brasil, o foco se concentrará em áreas densamente povoadas.