Usina de álcool a partir do trigo em Santiago será aberta neste ano

primeira usina de produção de álcool a partir do trigo, em Santiago, no Vale do Jaguari Uma adaptação no projeto da, em Santiago, no, prorrogou o prazo previsto para a inauguração e início das operações da CB Bioenergia.

Anteriormente prevista para iniciar operações em dezembro de 2024 primeiro semestre de 2025. Com aporte total de R$ 100 milhões, ainda restam R$ 20 milhões a serem desembolsados nessa fase final do projeto. , agora as máquinas começarão a operar, a uma capacidade de produção de 40 mil litros de álcool por dia, no. Com aporte total de R$ 100 milhões, ainda restam R$ 20 milhões a serem desembolsados nessa fase final do projeto.

De acordo com o diretor da empresa, Tiago Gorski, já na arrancada, a usina terá capacidade plena de produção do álcool para todas as finalidades, com o processamento de 100 toneladas por dia de matéria-prima.

"Neste primeiro momento, produziremos somente a partir do trigo, que já temos estocado para os primeiros 90 dias de produção. Mas a ideia e a tecnologia turca aplicada na fábrica é de que seja produzido o álcool a partir de todas as amiláceas, como milho, trigo e cevada. O que estiver em melhor disponibilidade no mercado", explica o diretor.

A mudança no cronograma de obras e início das operações, confirma Gorski, foi resultado de uma oportunidade de mercado encontrada pela empresa, que é liderada por um grupo de produtores rurais da região.

O projeto, inicialmente valorizado por ser uma alternativa às lavouras de inverno como matéria-prima à produção de combustíveis, tem diversos outros usos. A ideia é que até a metade da produção diária resulte em álcool hidratado, que poderá ser processado como álcool neutro, álcool 70, álcool gel e outras graduações, inclusive com a implementação de estrutura para a envasar o produto, tendo como destino as indústrias farmacêutica, de cosméticos e de bebidas.

Ainda em relação ao setor de bebidas, a CB Bioenergia entrará no mercado de fornecimento de CO 2 limpo – é o gás das bebidas gaseificadas, como refrigerantes. Já há, inclusive, compradores definidos.

"O CO 2 , inicialmente, não estava no escopo do projeto, mas surgiu o interesse da indústria por um produto que tem origem natural e será produzido no Estado. Hoje esse material é comprado de outros estados e é químico. Temos empresas batendo a porta interessadas neste produto, assim como essa variedade de álcool com a estrutura de envase, que também foi um avanço no projeto inicial. Será o mercado que vai determinar a quantidade desses produtos que sairá da produção em cada momento", aponta o diretor.

Produção de biocombustível está negociada com distribuidoras



Engana-se quem pensa que o projeto inicial, de fornecimento de biocombustível a partir do trigo ficou para segundo plano. Da mesma forma, aponta Gorski, a capacidade inicial de produção da CB Bioenergia já está, em boa parte, negociada com distribuidoras de combustíveis. Nos últimos dias, por exemplo, uma empresa de Alegrete, especializada em aviação agrícola, encomendou 200 mil litros do futuro combustível a ser produzido em Santiago. "A procura está alta em todos os setores", garante Tiago Gorski.

No ano passado, a CB Bioenergia já anunciou os planos de expansão do projeto a partir de 2027, com outros R$ 300 milhões de aportes. A projeção é saltar dos 13 milhões de litros de álcool anuais iniciais para até 50 milhões. Algo que, conforme o diretor, ainda dependerá da evolução da chamada "fase de aprendizado" da usina.

No canteiro de obras, a fábrica já toma forma. Ao todo, 60 empregos serão gerados na primeira fase de produção.

Ficha técnica

Investimento: R$ 20 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: CB Bioenergia

Cidade: Santiago

Área: Indústria