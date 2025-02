"2024 foi de confirmação da confiança na indústria no RS", diz Baggio

Anuário de Investimentos do RS de 2024 na semana passada O setor da indústria foi o grande destaque no levantamento do, publicado pelo Jornal do Comércio. Foram mapeados R$ 42,7 bilhões entre empreendimentos anunciados, em execução ou concluídos nas 125 indústrias no Rio Grande do Sul com projetos no ano passado.

A fatia da indústria no bolo de investimentos no RS cresceu, chegando a 42,5% do total de aportes no Estado em 2024. Foi, por exemplo, uma soma 64% superior aos investimentos mapeados em infraestrutura.

presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, Uma amostra que, para o"é um passo importante para o fortalecimento da indústria gaúcha, com geração de empregos e promoção de desenvolvimento sustentável". Segundo o dirigente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o movimento de reconstrução do Estado foi, e continua sendo, fortalecido pela conjunção de esforços entre os investimentos públicos e privados.

Consultado pelo JC, o economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, analisou o perfil dos aportes, especialmente entre os novos valores anunciados no setor no ano passado, que representam mais de dois terços do volume total de recursos. Baggio considera que 2024, mesmo com a inundação de maio, confirmou a confiança das empresas no Rio Grande do Sul. Nesta entrevista, o especialista analisa o comportamento dos investimentos industriais no último ano.

Jornal do Comércio – Em 2024, especialmente grandes indústrias, iniciaram novos ciclos de investimentos. Foram três vezes mais aportes na indústria do que o registrado em 2023 no Anuário, por exemplo. O que explica este volume de recursos anunciados mesmo em um ano de tragédia climática?

Giovani Baggio – Os grandes investimentos, como é o caso da CMPC, por exemplo (anunciados R$ 24 bilhões em 2024), não acontecem de uma hora para outra. São resultado de anos de planejamento. Eu defino 2024 como um ano de confirmações, e não de decisões por novos investimentos. Por mais que tenhamos enfrentado um ano difícil com as enchentes, houve essa confirmação. Além dos grandes anúncios, o grande volume de investimentos industriais tem a ver com a reconstrução do nosso Estado, mas também com um futuro promissor, com a demonstração de que há oportunidades para expandir.

JC – Quase 70% do volume de investimentos registrados na indústria em 2024 foram anúncios. É possível projetar com otimismo a continuidade destes aportes?

Baggio – Houve a confirmação da confiança no Estado em 2024, agora, o RS precisa colocar de pé os investimentos em melhorias de infraestrutura, especialmente os sistemas contra cheias. Acredito que estes grandes investimentos anunciados terão continuidade, porque fazem parte de longos planejamentos, mas é preciso pensar nos próximos movimentos e, necessariamente, novos investimentos industriais no Rio Grande do Sul dependerão do setor público fazer a sua parte em infraestrutura. O Anuário aponta, por exemplo, excelentes indicativos com os R$ 6,5 bilhões anunciados pelo governo federal para sistemas contra cheias, grandes aportes em rodovias, saneamento, em redes e geração de energia. O próprio projeto do Porto Meridional, também destacado no Anuário. Tirar esses projetos do papel será fundamental para que a indústria siga em ritmo crescente de investimentos.

JC – Se dividirmos os aportes industriais no Anuário, veremos pelo menos um destaque em cada um dos grandes polos produtivos. Em quanto essa regionalização pode ser favorável ao crescimento industrial gaúcho?

Baggio – A diversidade de setores produtivos e de regiões é muito boa para a economia. A indústria gaúcha, historicamente, é das mais diversas no País, fortalecer esses polos é um bom sinal, que é reforçado em 2024 com uma característica que coloca o Rio Grande do Sul em um mapa futuro importante. É a sinalização de que há uma nova economia, de fato, se concretizando aqui. Se olharmos os grandes aportes da Be8 e até mesmo da Refap, que estão apostando na produção mais limpa e novos combustíveis. Todas as principais indústrias, de alguma maneira, seguem no sentido da descarbonização. Estão voltadas para uma nova economia, com alta tecnologia.

JC – Como os novos investimentos devem refletir na produção industrial gaúcha já em 2025?

Baggio – Já na fase de construção, toda uma cadeia produtiva local é movimentada, gera produção e empregos em grande volume. Uma série de setores fornecedores para esses grandes projetos são beneficiados. Na Fiergs, temos trabalhado para reforçar este elo entre grandes investidores e a cadeia local de fornecedores. Em 2015, quando a CMPC fez outro grande aporte, por exemplo, a partir dessa conexão, eles quadruplicaram em relação ao que projetavam inicialmente a busca por fornecedores gaúchos para a fase de construção. E há ainda outro movimento, em relação a indústrias que fazem parte desses grandes sistemas produtivos. Por exemplo, com o anúncio de novos investimentos da GM, certamente as sistemistas investirão, e isso vai resultar em mais pessoas contratadas, mais eficiência e maior capacidade na produção.

JC – Em relação à produção, é possível pensar em um ano mais positivo em 2025?

Baggio – Surpreendentemente, devemos fechar 2024 no positivo, com algo em torno de 0,2% de crescimento em produção no Estado, mesmo tendo enfrentado em maio a maior queda histórica da série, de 26%, mas no mês seguinte, já tínhamos uma boa recuperação. Segmentos como o moveleiro, por exemplo, foram muito importantes na retomada e reconstrução, mas há uma perda de fôlego neste movimento na reta final do ano passado. Em 2025, teremos, provavelmente, uma boa recuperação do setor de máquinas agrícolas, que foi muito prejudicado no último ano. O cenário, de um modo geral, deve ser positivo em 2025, mas retornando ao que tínhamos antes das cheias, de crescimento lento, gradual e instável entre os diversos segmentos.

JC – Se pensarmos em investimentos, e no próximo Anuário, você diria que a indústria poderá repetir o que se viu em 2024?

Baggio – Acredito que 2025 será um ano de mais espera e menos anúncios de novos investimentos. Há muitas incertezas nos cenários nacional e internacional. No País, há incertezas macroeconômicas, desequilíbrio nas contas públicas, possibilidades de aumento de carga tributária e muitas dúvidas sobre o comportamento da taxa de câmbio. São muitas variáveis. Com os juros subindo, há, certamente, prejuízo a novos planejamentos de investimentos. Para mudar esse quadro, o governo federal teria que sinalizar o controle das contas, mas até agora, mesmo tendo algumas oportunidades, não o fez, e já notamos isso afetar a confiança do empresário a partir de dezembro. E há ainda a agenda Trump, que tende a levar investimentos para os Estados Unidos. Teremos um ano mais contido nos aportes.

JC – Este cenário internacional a partir de Donald Trump pode afetar setores como celulose ou automobilístico gaúchos em relação ao mercado?

Baggio – O cenário ainda é muito nebuloso, há incertezas. Estamos em um tempo de espera. Mas essas grandes indústrias multinacionais instaladas no Rio Grande do Sul são muito sólidas. A celulose, por exemplo, tem alta demanda em diversos setores produtivos e em novos mercados. Esse cenário de câmbio com dólar em alta e real desvalorizado torna mais caro a importação de insumos, mas, por outro lado, abre mercados para exportação dos nossos produtos, com o real menos valorizado. Pode ser uma oportunidade para o Brasil e o Rio Grande do Sul. Assim como a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode abrir caminhos que a indústria gaúcha pode aproveitar.

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS/DESEMBOLSADOS/CONCLUÍDOS INDÚSTRIA 2024:



CMPC Barra do Ribeiro,Guaíba, Pelotas e Rio Grande R$ 24,4 bilhões

BE8 Passo Fundo R$ 1,9 bilhão

ECOVIX Rio Grande R$ 1,7 bilhão

GENERAL MOTORS Gravataí R$ 1,2 bilhão

REFAP Canoas R$ 1 bilhão

COCA-COLA FEMSA Porto Alegre R$ 886 milhões

FZ BIOENERGIA Viadutos R$ 800 milhões

VAMTEC GROUP Candiota R$ 720 milhões

RANDONCORP Caxias do Sul R$ 710 milhões

CCGL Hulha Negra e Rio Grande R$ 435 milhões

CB BIOENERGIA Santiago R$ 400 milhões

BRASKEM Triunfo R$ 360 milhões

AEROCITI Guaíba R$ 300 milhões

CAMIL ALIMENTOS Itaqui R$ 300 milhões

JOHN DEERE Montenegro e Canoas R$ 272 milhões

JBS Westfália e Poço das Antas R$ 250 milhões

AGRODANIELI Tapejara R$ 240 milhões

STIHL São Leopoldo R$ 234 milhões

TODESCHINI Bento Gonçalves R$ 232 milhões

CRVR São Leopoldo e Minas do Leão R$ 230 milhões

CEITEC Porto Alegre R$ 220 milhões

VERALLIA Campo Bom R$ 212,8 milhões

3TENTOS Cruz Alta, Ijuí, Santa Bárbara do Sul R$ 200 milhões

BIOO Triunfo R$ 200 milhões

METALÚRGICA CIRON Alvorada R$ 200 milhões

GERDAU Charqueadas e Sapucaia do Sul R$ 184,3 milhões

VITABORGES Trindade do Sul R$ 181 milhões

COTRIBÁ Ibirubá R$ 180 milhões

PETTENATI Caxias do Sul R$ 177,2 milhões

FUNDOPEM/PROEDI Diversas R$ 168,05 milhões

CIMENTO GAÚCHO Montenegro e Candiota R$ 161,1 milhões

WHEY DO BRASIL Palmeira das Missões R$ 160 milhões

MARCOPOLO Caxias do Sul R$ 136,9 milhões

WEG Gravataí R$ 128 milhões

GR WATER SOLUTIONS Sapucaia do Sul R$ 120 milhões

ADAMA Taquari R$ 115 milhões

JTI Santa Cruz do Sul R$ 115 milhões

FRUKI Lajeado e Paverama R$ 113 milhões

INTRAL Caxias do Sul e Porto Alegre R$ 102 milhões

BEGREEN Passo Fundo, Tio Hugo e Vacaria R$ 100 milhões

ISABELA Bento Gonçalves R$ 100 milhões

LACTALIS Ijuí, Santa Rosa, Teutônia e Três de Maio R$ 100 milhões

MAHINDRA Araricá R$ 100 milhões

OZ EARTH PARTICIPAÇÕES Capão do Leão R$ 99,1 milhões

NEUGEBAUER Arroio do Meio R$ 90 milhões

GUERRA Caxias do Sul R$ 85 milhões

MODELO VIDROS Garibaldi R$ 80 milhões

GIRANDO SOL Arroio do Meio R$ 72 milhões

SULBORO Montenegro R$ 72 milhões

VIBRA Soledade R$ 70 milhões

TANAC Montenegro e Rio Grande R$ 68 milhões

MADESA Bom Princípio R$ 63,8 milhões

ASTÓRIA Gravataí R$ 63 milhões

DELLANO MÓVEIS Bento Gonçalves R$ 60 milhões

JP FARMA Viamão R$ 60 milhões

ORQUÍDEA Caxias do Sul R$ 60 milhões

OBISPA DESIGN Bento Gonçalves R$ 52,8 milhões

BASSO PANCOTTE Nova Alvorada R$ 50 milhões

MULTISIDER Canoas R$ 50 milhões

WHITE MARTINS Campo Bom R$ 50 milhões

NORDEX não informado R$ 50 milhões

TK ELEVATOR Guaíba R$ 50 milhões

TROMBINI Farroupilha e Canela R$ 50 milhões

INNOVA Triunfo R$ 49 milhões

BRUNING TECNOMETAL Panambi R$ 49 milhões

COMIL Erechim R$ 45 milhões

WEBER HAUS Ivoti R$ 45 milhões

MDA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS São Fco de Paula R$ 40,7 milhões

NEXTEER Porto Alegre R$ 40,3 milhões

CTM TABACOS Venâncio Aires R$ 40 milhões

DOCILE Lajeado R$ 40 milhões

GEBB WORK Bento Gonçalves R$ 40 milhões

GRUPO DALLAS Santa Cruz do Sul R$ 40 milhões

MIG PLUS Casca R$ 40 milhões

MULTILAB São Jerônimo R$ 40 milhões

R&I PELLETS WOOD Encruzilhada do Sul R$ 40 milhões

SOPRANO Farroupilha e Caxias do Sul R$ 36 milhões

DATACOM Eldorado do Sul R$ 33,7 milhões

KILLING Novo Hamburgo e Caxias do Sul R$ 33,6 milhões

NATUROVOS Vacaria R$ 33 milhões

CALÇADOS BEIRA RIO Taquari, Sapiranga e Candelária R$ 30 milhões

CAMNPAL São Sepé, São João do Polêsine, Dona Francisca R$ 30 milhões

DUBAI ALIMENTOS Augusto Pestana e Ijuí R$ 30 milhões

FORBAL AUTOMOTIVE Flores da Cunha R$ 30 milhões

HT NUTRI Camaquã R$ 30 milhões

NUTRITEC Estrela R$ 30 milhões

COOPERATIVA SANTA CLARA Carlos Barbosa R$ 28 milhões

KEPLER WEBER Panambi R$ 26,1 milhões

VIECELLI MÓVEIS Canoas R$ 24,3 milhões

CLARAMAX Paulo Bento R$ 22,7 milhões

FONTANAEncantado e Teutônia R$ 22,5 milhões

AMPLA INDÚSTRIA METALÚRGICA Getúlio Vargas R$ 21,9 milhões

IGUI Xangri-la e Santo Antônio da Patrulha R$ 21,1 milhões

COOPRADO Antônio Prado R$ 20 milhões

GRUPO CRISDU Igrejinha R$ 20 milhões

MOINHO SANTA MARIA Santa Maria e Canoas R$ 19,7 milhões

SULPRINT Santa Cruz do Sul e Vera Cruz R$ 19,3 milhões

FUNDAÇÃO PROAMB Nova Santa Rita, Pinto Bandeira e Montenegro R$ 19 milhões

COTRIJUC Aceguá R$ 18 milhões

J. MARCON MÓVEIS São Marcos R$ 17,2 milhões

VINÍCOLA AURORA Bento Gonçalves R$ 17,2 milhões

ALUBAR Montenegro R$ 16 milhões

ECOREVEST Caxias do Sul R$ 15,9 milhões

BOM PRINCÍPIO ALIMENTOS Tupandi e Sapucaia do Sul R$ 15 milhões

NUTRIRE Garibaldi R$ 15 milhões

SALTON Bento Gonçalves e Santana do Livramento R$ 15 milhões

REALENGO ALIMENTOS Santo Antônio da Patrulha R$ 14,2 milhões

METANOX Estrela R$ 13,4 milhões

CITROSUL Centenário R$ 12,8 milhões

VINÍCOLA GARIBALDI Garibaldi R$ 12,5 milhões

HICKMANN Encruzilhada do Sul R$ 12,2 milhões

METALÚRGICA WS Araricá R$ 11,8 milhões

WIRETEC Caxias do Sul R$ 10,04 milhões

CAAL Alegrete R$ 10 milhões

COTRISEL São Sepé, Restinga Seca, Formigueiro R$ 10 milhões

DIVINUT Cachoeira do Sul R$ 10 milhões

GOTA LIMPA Imigrante R$ 10 milhões

IMPLY Santa Cruz do Sul R$ 10 milhões

INTERPUMP BRASIL Caxias do Sul R$ 10 milhões

MERCUR Santa Cruz do Sul R$ 10 milhões

OU Caxias do Sul R$ 10 milhões

CHIAMULERA Lajeado não informado

FLORESTAL Lajeado não informado

VALMET Novo Hamburgo não informado

GRUPO BUGIO Sananduva não informado

TOTAL R$ 42.725.190.000