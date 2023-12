Melnick faz investimento em oito novos projetos imobiliários no RS

A construtora e incorporadora Melnick manteve em 2023 o seu plano de expansão e lançamentos. Ao todo, entre oito projetos, a empresa estima Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,8 bilhão. O valor é superior aos R$ 1,6 bilhão projetados no ano anterior, quando sete projetos estiveram na lista de lançamentos e obras da incorporadora.

um hotel de luxo em parceria com o Grupo Emiliano Entre os lançamentos está o V3rso Nilo Square,que integra o Complexo Nilo Square.

Empreendimento em parceria com o Grupo Zaffari Ainda no eixo da avenida Nilo Peçanha, o Arte Cidade Nilo iniciou a fase 1 de desenvolvimento., o terreno de mais de 10 mil metros quadrados está localizado na esquina da avenida Nilópolis com a rua Carazinho. É composto por shops, market, praça suspensa e residências de 273 m² a 330 m². A entrega é prevista para 2026.

Já o Casa Moinhos, empreendimento localizado na rua Hilário Ribeiro, 150, possui apartamentos a partir de 285 m² e 4 suítes no bairro Moinhos de Vento. O VGV é de R$ 198 milhões.

Também em Porto Alegre, mas no segmento econômico (de investimento), a empresa lançou o GO Bom Fim. Com VGV de R$ 154 milhões, o empreendimento está localizado na rua João Telles. Conta com 280 unidades - smart houses de 28 m² a 40 m² e apartamentos de três dormitórios com áreas privativas de 73 m² a 101 m².

Além de lançamentos em 2023, a Melnick entregou neste ano seis empreendimentos, sendo cinco em Porto Alegre (Go 24, Grand Park Lindoia, Teená, Casavista e Supreme Altos do Central Parque) e um em Canoas (Open Canoas).

Investimentos fora de Porto Alegre

No segmento de urbanização, em sociedade com a Arcádia, a Melnick lançou neste ano o Las Piedras em Santa Maria, o Raro, em Xangri-Lá e a fase 3 do The Garden em Canoas.

Também em Canoas, na Região Metropolitana, a Melnick está desenvolvendo a segunda fase do Grand Park Moinhos, condomínio-clube localizado na avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, com VGV de R$ 160 milhões.

Outra iniciativa em Canoas é a venda de cotas para investidores no Hotel Intercitiy Canoas. Localizado no MaxPlaza Canoas, ponto central da cidade que reúne mais de 15 operações e onde circulam mais de 20 mil pessoas ao mês, o hotel Intercity Canoas – parceria da Melnick e Intercity Hotels – iniciou a comercialização de cotas em frações com valor a partir de R$ 80 mil.

Ficha técnica

Investimento: não informado

Estágio: Em execução até 2027

Empresa: Melnick

Cidades: Porto Alegre, Canoas, Xangri-Lá, Santa Maria

Área: Empreendimentos imobiliários