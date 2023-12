Panvel prioriza investir na abertura de novas farmácias no RS

R$ 74,2 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. Depois de inaugurar, no começo do ano, a ampliação do seu Centro de Distribuição (CD) em Eldorado do Sul O Grupo Panvel fechou os primeiros nove meses do ano com um total de. Depois de inaugurar, no começo do ano,, na Região Metropolitana de Porto Alegre, as atenções principais da empresa no Estado voltaram-se para a abertura de novas lojas e as adaptações de atuais. Os valores representam pouco menos da metade do investido pelo Grupo Panvel em 2022.

Ao todo, foram abertas 18 novas farmácias Panvel no Estado entre os três primeiros trimestres do ano. Representam 48,6% das 37 lojas abertas neste ano entre as operações no Sul e Sudeste do País. Até o final do ano, porém, são previstas ainda aberturas de outras 23 lojas, igualando a marca de 60 novos estabelecimentos que vem se repetindo nos últimos dois anos.

Os investimentos em novas instalações demandaram R$ 40,4 milhões entre janeiro e setembro no Rio Grande do Sul, e as reformas de algumas unidades demandaram outros R$ 3,06 milhões, conforme a assessoria de imprensa da empresa. Concomitantemente, a empresa também tem aportado recursos na modernização dos seus sistemas de tecnologia. Foram R$ 20,1 milhões investidos em projetos desta área em 2023.

O resultado é a consolidação de um novo perfil de consumidor. “Temos o maior índice de clientes digitalizados da nossa história, alcançando 11,3%. Um número que vem acompanhado de upgrades em nossos serviços”, afirmou o CEO do Grupo Panvel, Júlio Mottin Neto, ao avaliar os resultados da empresa no terceiro trimestre, dias atrás.

Hoje, são mais de 70% das lojas embarcadas no chamado social commerce. Com a vantagem proporcionada pelo importante investimento em logística finalizado no início deste ano, com a inauguração da ampliação do Centro de Distribuição do grupo. Do total de R$ 27 milhões investidos neste projeto, R$ 8,3 milhões foram neste ano, com a finalização do CD.

Agora, foi possível lançar em Porto Alegre, para ser replicado em outras capitais, o modelo de Entrega Turbo, que garante o produto comprado online na casa do cliente em até 30 minutos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 74,2 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Grupo Panvel

Cidades: Diversas

Área: Varejo/Serviços

Investimentos realizado em 2022: R$ 157 milhões