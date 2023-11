Ampliação da Rede SIM recebe financiamento recorde do BRDE

Foi assinada nesta terça-feira (28) a liberação de créditos no valor de até R$ 200 milhões pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) às Empresas SIM. O recurso, que terá a sua maior parte destinada à construção de uma nova base operacional da SIM Distribuidora em Santa Maria, no Centro do Estado, é maior já liberado pelo BRDE a um cliente único nos últimos anos.

"Nos orgulha muito o reconhecimento e confiança do BRDE em nossas empresas. Uma instituição regional, acreditando numa empresa genuinamente gaúcha nos faz dedicar ainda mais energia em maximizar os resultados destes investimentos nas comunidades onde estamos", disse o presidente das Empresas SIM, Itacir Neco Argente, presidente das Empresas SIM, ao saudar a assinatura do financiamento.

As obras em Santa Maria já estão em andamento, com previsão de aportes de até R$ 30 milhões. Outros projetos no Estado também já estão em execução.

“Mais do que o valor expressivo da operação, o investimento é uma demonstração de confiança do grupo na força econômica de toda a região Sul. Trata-se de um setor extremamente competitivo e os ganhos de eficiência representam melhores serviços ao consumidor final”, destacou Ranolfo o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

A rede de oito empresas que compõem o grupo conta com mais de 5,2 mil funcionários e tem previsão de fechar o ano com faturamento de R$ 16 bilhões.

Na avaliação do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o financiamento inaugura uma parceria com as Empresas SIM em um momento bastante promissor.

“O BRDE fechará o ano com um novo recorde em termos de investimentos na região Sul e a parceria com a SIM se insere na nossa missão de apoiar os setores mais estratégicos”, acrescentou o diretor.

O banco está encerrando o mês de novembro com R$ 4,7 bilhões em novas contratações aprovadas. O termo foi assinado na sede do grupo, em Flores da Cunha, e contou com as presenças do CFO das Empresas SIM, Antônio Praxedes, do CFO Serviços Financeiros do grupo, Oliver D’Haese, e o chefe do Escritório de Representação do BRDE na Serra Gaúcha, José Rafael Wojtowicz.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 200 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Rede SIM

Cidades: Diversas

Área: Varejo/Serviços