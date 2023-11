Rede SIM inicia fornecimento de diesel R5

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul



As Empresas SIM assinaram contrato para comercializar o novo diesel R5 da Petrobras, com conteúdo renovável. O produto é desenvolvido com tecnologia que utiliza óleo vegetal na composição, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. A organização, sediada em Flores da Cunha, e proprietária da SIM, Rede de Postos, tem unidades nos três estados da Região Sul.

O contrato, primeiro deste tipo junto a estatal, foi firmado segunda-feira (6) em reunião do presidente das Empresas SIM, Neco Argenta, com Claudio Schlosser, diretor executivo de logística, comercialização e mercados da Petrobras. “É umae que sinaliza uma mudança de modelo, em que a sustentabilidade se firma como propósito dos novos negócios, dentro das condutas de ESG”, afirma Argenta.O R5 é produzido em sistema de(parcela mineral) com matérias-primas renováveis, neste caso o óleo de soja. A proporção na composição é de 95% e 5%, respectivamente. O diesel R5 representa uma evolução na categoria do tipo S10, já utilizado na frota brasileira e que tem a menor quantidade de enxofre e, por isso, emite menor quantidade de poluentes. Com a introdução de óleo vegetal, torna-se uma alternativa de energia ainda menos poluente.Segundo Schlosser, a estatal é referência no desenvolvimento e comercialização de combustíveis mais sustentáveis. “Ade matéria-prima renovável no refino. Investimos na produção porque percebemos as demandas da sociedade e do mercado para produtos mais sustentáveis. A parceria com as Empresas SIM irá expandir ainda mais a comercialização do diesel R5”, explicou.Projetos e iniciativas para a criação e desenvolvimento de novas soluções em combustíveis e serviços que contribuam com a sustentabilidade estão cada vez mais presentes na rotina das Empresas SIM, em suas práticas de ESG. “Temos planos estratégicos voltados ao desenvolvimento de soluções ambientais”, reforça Argenta.