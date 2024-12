A importância de proteger os biomas presentes no RS

O volume das ações de conservação ambiental no Brasil tem se mostrado insuficiente para manter os serviços ecossistêmicos equilibrados. Desde a Constituição de 1988, o País possui uma legislação ambiental consolidada. Enquanto a aplicação efetiva dessa legislação ainda é um desafio nos seis biomas brasileiros - Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa -, ações de conservação têm tentado mudar o cenário.

A última análise divulgada pelo Mapbiomas - iniciativa colaborativa de cocriadores formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia - mostra que, de 1985 a 2023, os biomas brasileiros sofreram transformações drásticas, mas também registraram recuperações, muito devido à aplicação do Código Florestal.

A Mata Atlântica no Brasil, em 39 anos, teve aumento de 91% da área agrícola em seu território, mas houve avanços também. Toda a população brasileira deveria celebrar o fato de o bioma ter apresentado alguma recuperação de vegetação nativa em 45% dos municípios. Grande parte da água consumida em grandes centros urbanos no País é, justamente, oriunda de nascentes da Mata Atlântica.

No quesito biomas, o Estado é privilegiado. É o único onde o Pampa está presente - também faz parte da paisagem do Uruguai e Argentina. Por aqui, a Mata Atlântica - presente em outros 16 estados - se estende por uma faixa que vai do Centro do Rio Grande do Sul ao Litoral. Há, ainda, o encontro de ambos os biomas, que ocorre na Região Central, onde forma uma das áreas mais ricas em biodiversidade.

No RS, preocupa que o Pampa - cuja porção brasileira está localizada na metade sul do RS - tenha perdido 28% da sua vegetação nativa no período. As vegetações mais afetadas foram os campos, típicos do bioma e formados por centenas de espécies de gramíneas e ervas.

A conservação desses ambientes é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas. Estudos recentes, publicados em revistas científicas renomadas, indicam que iniciativas como criação de áreas protegidas, controle de espécies e restauração da vegetação nativa são eficientes para melhorar a biodiversidade ou desacelerar o desequilíbrio de ecossistemas.

No RS, estão em curso importantes iniciativas de proteção do Pampa. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura busca, meritoriamente, por meio de ações como os Corredores Ecológicos e a Rota dos Butiazais, promover a conservação da biodiversidade.