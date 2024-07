Erechim e o seu protagonismo industrial no RS

Na região do Alto Uruguai, o município de Erechim tem despontado como vetor da expansão industrial do Estado. Na calamidade climática que atingiu 95% dos municípios do RS, a região foi uma das que menos danos sofreu. Nesse cenário, deve exercer um papel de destaque na retomada da produção industrial pós-enchente, que provocou uma contração de dimensões históricas, afetando nove em cada dez fábricas.

Ao longo dos últimos anos, a cidade soube aproveitar as oportunidades e reformulou suas áreas industriais a fim de comportar a expansão de algumas empresas e de instalar outros grandes empreendimentos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Erechim registrou, em 2021, PIB de R$ 6,88 bilhões. O montante representa um incremento de mais de R$ 1,02 bilhão em comparação a 2020. Do total, o setor industrial foi responsável por pouco mais de R$ 2,04 bilhões do Valor Adicionado Bruto (VAB).

A segunda maior cidade na porção que abrange as regiões Norte, Noroeste e Missões, Erechim (105 mil habitantes) somou R$ 600 milhões a mais do que Passo Fundo, com o dobro da população.

Com a lotação do tradicional Distrito Industrial Irany Jaime Farina, o poder público e setores privados viram na "falta de vagas" a oportunidade de qualificar a cidade. Assim, os investimentos voltaram-se para dois pontos opostos do município. Ao Sul, em direção a Passo Fundo, foi criado o "Corredor do Desenvolvimento" nas margens da RS-135. Ao Norte, em direção a Santa Catarina - a divisa com o estado vizinho fica a cerca de 70 quilômetros da cidade -, com quem disputa mercados, o mais novo distrito industrial, liberado para ser ocupado há pouco mais de um ano, já começa a receber as primeiras instalações.

O local foi fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) e recebeu mais de R$ 25 milhões de investimentos públicos em infraestrutura para abrigar empresas de médio e grande porte, com faturamento anual a partir de R$ 960 mil. A ideia é absorver diversos setores do mercado, como o de tecnologia e prestação de serviço. A previsão é de que gere em torno de 1.500 novos postos de trabalho quando estiver com todas as empresas instaladas e operando.

Essa visão a longo prazo permitiu que Erechim se tornasse a primeira força industrial do Norte gaúcho, empregando, atualmente, mais de 15 mil pessoas nas indústrias da cidade. Além de gerar retorno econômico ao município, os distritos industriais são um importante ativo para o desenvolvimento do RS.