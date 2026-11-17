O Ibovespa ensaiou uma recuperação mais expressiva nesta terça-feira (18) após a queda forte registrada no pregão de segunda (17), mas perdeu o fôlego no decorrer da tarde e terminou com alta de 0,31%, aos 169.816,64 pontos, depois de tocar a mínima de 169.300,29 pontos. O volume financeiro bastante reduzido, de R$ 18 bilhões, sinaliza que os investidores seguem em modo de espera por definições de uma nova equipe econômica do governo e das políticas que serão adotadas a partir do ano que vem para lidar com as contas públicas.

O Ibovespa chegou a subir até os 171.749,51 pontos (+1,45%) na máxima desta terça, mas a piora do desempenho da Petrobras e dos bancos ao longo da tarde pesou sobre o índice. O IFNC, índice do setor financeiro, que reúne alguns dos papéis de maior peso na bolsa, caiu 0,65%.

Profissionais de mercado citam que o projeto de lei complementar do ajuste fiscal apresentado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, na última semana, é um primeiro indicativo do governo para uma melhor gestão da dívida, mas os investidores ainda aguardam por anúncios mais robustos, já que o pacote não bastou para aplacar a desconfiança - o anúncio envolve um impacto de até R$ 60 bilhões, e a expectativa dos investidores era de algo em torno de R$ 80 bilhões.

"O projeto apresentado não é de todo ruim e mostra algum esforço do governo, mas logo depois circularam notícias de um aumento de tributação de títulos isentos e especulações de nomes para o ministério da Fazenda e o mercado, já muito sensível ao tema, ficou no zero a zero", afirma o CIO da Etti Partners, Ricardo Modé.

As bolsas americanas tiveram um desempenho negativo no dia No exterior, o ambiente foi de menor propensão à tomada de risco., assim como os demais emergentes - o EEM, maior ETF ligado a esses mercados, cedeu 1%. O Ibovespa se descolou levemente do movimento porque o mercado brasileiro não conta com empresas de inteligência artificial (IA), as principais responsáveis pela pressão na renda variável global.

Para o broker sênior na Blue3, Thiago Gentil, prevalecem as preocupações do mercado com os altos investimentos das empresas de IA e o consequente reflexo disso para a capacidade de entrega de resultados, em um momento de fragilidade da principal companhia do segmento, a Nvidia, depois da saída do seu presidente, Jensen Huang.

Sem grandes vetores lá fora para impulsionar a bolsa, o estrategista de investimentos e sócio da Boa Brasil Capital, Marcos Bassani, endossa que a questão fiscal continua sendo um dos principais pontos de preocupação para o mercado brasileiro e o grande vetor para o mercado definir uma trajetória clara.

"Enquanto o governo não apresentar uma proposta concreta, acompanhada de números que demonstrem um compromisso efetivo com o controle dos gastos públicos e uma perspectiva de redução da carga tributária, o mercado continuará reagindo negativamente", afirma.