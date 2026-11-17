Após trocas de sinal e oscilações contidas ao longo da tarde, o dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira (17) cotado a R$ 5,7830 (+0,09%). Operadores notam que o real teve dificuldades em acompanhar o movimento global de baixa da moeda americana em meio à cautela fiscal e a sinais de piora do fluxo cambial, talvez já com o início das remessas ao exterior típicas de fim de ano. A moeda americana já acumula ganhos de 6,22% em novembro, após valorização de 5,20% em outubro.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY operou em baixa moderada e recuava 0,07% por volta das 17h, aos 103,482 pontos - ainda em seus maiores níveis desde abril de 2025, quando foi marcado pelo anúncio das chamadas tarifas recíprocas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A moeda americana apresentou perdas de cerca de 0,50% em relação a pares latino-americanos do real, como o peso colombiano e o mexicano.

LEIA TAMBÉM: Bolsas de NY fecham em queda com bancos pressionados e techs em foco antes de balanço da Nvidia

"Estamos vendo desde o fim do segundo turno uma diminuição de posições em real. E a tendência é que haja mais saída de recursos daqui para frente", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, que vê a possibilidade de que o dólar continue em alta e possa se aproximar dos R$ 6,00 até o fim do ano, caso não haja uma diminuição da percepção de risco fiscal.

Nas primeiras duas horas de negócios, a taxa de câmbio chegou a romper o teto de R$ 5,80, com máxima de R$ 5,8123, mesmo após ter subido 2,17% na segunda, quando alcançou o maior nível de fechamento desde abril de 2025. Com a melhora do humor local diante das informações sobre a tramitação acelerada do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste, o dólar perdeu fôlego e passou a rondar a estabilidade.

o Senado informou que iria apreciar os destaques amanhã No fim da manhã, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, anunciou um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar, sem alterações, o PLP. À tarde, Motta confirmou que a proposta apreciada pelo plenário da Casa nesta terça-feira poderia seguir caso o Senado concluísse a votação de destaques ao texto. No fim da tarde, porém,

"Os juros recuaram, mas o câmbio segue firme. Não vimos nenhuma disfuncionalidade ou ausência de liquidez, mas uma falta de apetite dos agentes", afirma o diretor de tesouraria do Braza Bank, Bruno Perottoni, para quem ainda há resistência dentro do governo e do próprio presidente em adotar uma agenda de contenção de gastos. "O mercado está mais de olho em um real comprometimento com a contenção de gastos do que na melhora da articulação política."

Para o estrategista Alejandro Cuadrado, do grupo espanhol BBVA, a 'reprecificação' dos ativos domésticos após a vitória de Lula é justificada, mas ele pondera que a magnitude desse movimento não reflete necessariamente uma deterioração proporcional dos fundamentos do Brasil no médio prazo. "À medida que as posições sejam ajustadas, esperamos uma maior diferenciação do mercado e oportunidades seletivas no real e nos juros locais", afirma Cuadrado, em relatório.

O cenário-base do banco contempla um ajuste fiscal parcial, e não uma reforma ampla. Isso seria suficiente, ao menos, para conter o risco de uma deterioração desordenada, embora mantenha os prêmios de risco fiscal elevados. "Estimamos o valor justo da taxa de câmbio ao redor de R$ 5,30 e vemos níveis acima de R$ 5,70 como atraentes", afirma Cuadrado, ressaltando que é preciso cautela, contudo, diante da incerteza sobre a política econômica e as remessas de fim de ano.