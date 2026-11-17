As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira (17) em queda, pressionadas pela desvalorização das ações de grandes bancos e de empresas do setor de tecnologia. A cautela dos investidores em relação aos papéis ligados à inteligência artificial (IA) ocorreu diante da divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia.

O Dow Jones caiu 1,64%, aos 50.759,48 pontos. O S&P 500 recuou 1,02%, a 7.340,62 pontos. Já o Nasdaq encerrou em queda de 0,74%, nos 24.328,38 pontos.

LEIA TAMBÉM: Petróleo fecha em alta com ataques crescentes a embarcações no Estreito de Ormuz

O setor de tecnologia caiu em bloco, com a Nvidia cedendo 0,48% depois de anunciar um comitê para supervisionar a segurança nacional e controles de exportações. A empresa divulga seu balanço logo após o fechamento dos mercados. Para a Capital Economics, as novas restrições sinalizam uma postura mais rígida em relação à China e devem aumentar as tensões nas relações entre os dois países às vésperas do encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump.

A reboque da Nvidia, a Micron Technology recuou cerca de 1%. A Advanced Micro Devices (AMD) caiu 0,17%, enquanto a Intel perdeu 0,5%.

A Salesforce (-9,4%) registrou a maior queda porcentual do S&P 500 depois que os investidores reduziram a exposição a empresas de software antes da esperada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic. A empresa de Dario Amodei tem previsão para abrir seu capital ainda nesta semana.

Um sistema de comunicação altamente confidencial utilizado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) sofreu uma interrupção nesta terça-feira, segundo a CNN. O problema ocorreu após recentes falhas em sistemas de tecnologia da informação da United Airlines, do JPMorgan Chase e da Microsoft nos últimos dias. A Apple também relatou hoje problemas em seus serviços Apple Music, Apple Store e Applecare.

Entre as empresas de infraestrutura de computação em nuvem voltadas para inteligência artificial (IA), a Iren recuou 3,5%.

Em reação a balanços, a Walt Disney caiu 1,47% em uma aparente realização do ganho acumulado no mês apesar de dobrar o lucro no último trimestre e aprovar um aumento de 33% nos dividendos anuais. Já a Home Depot cedeu 2,4% mesmo após registrar lucro acima do esperado e anunciar a troca do seu CEO.