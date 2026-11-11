Dólar tem queda moderada com medidas fiscais e alta do petróleo

Após a arrancada de 1,46% na terça-feira, quando fechou no maior nível em 15 meses, o dólar apresentou queda moderada frente ao real nesta quarta-feira (11) na contramão da tendência predominante de alta da moeda americana no exterior.

Operadores afirmam que as primeiras medidas fiscais anunciadas pelo governo, embora vistas como tímidas e insuficientes, diminuíram um pouco os temores fiscais, abrindo espaço para um ajuste nos prêmios de risco.

A valorização do petróleo O real figurou no grupo das divisas mais líquidas com melhor desempenho no dia, ao lado do peso colombiano, da rupia indiana e do won sul-coreano. também pode ter contribuído para a recuperação da moeda brasileira, ao melhorar os termos de troca., ao lado do peso colombiano, da rupia indiana e do won sul-coreano.

Com mínima de R$ 5,5531, o dólar à vista fechou em baixa de 0,43%, a R$ 5,5618. A moeda americana acumula valorização de 0,96% na semana e de 2,16% no mês, após alta de 5,20% em outubro, em razão da disparada de 9,04% na última semana do mês.

O economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, afirma que a combinação de questões domésticas com a queda do petróleo tem abalado o real recentemente. Ele atribui a depreciação aguda da moeda brasileira na terça, dia marcado por valorização global do dólar, sobretudo ao tombo da commodity.

"Além de o governo já estar alinhando algumas medidas fiscais com o Congresso, temos uma alta do petróleo nesta quarta que contribui para a recuperação do real", afirma Galhardo. "Na verdade, o mercado parece ter minimizado as medidas anunciadas, mas elas vão na direção correta, embora sempre exista o risco de o governo fazer um ajuste tímido demais."

À tarde, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo estima um impacto de R$ 60 bilhões com as medidas fiscais que serão agrupadas em um Projeto de Lei Complementar (PLP). Na pauta estão o bloqueio de gastos, cortes de isenções tributárias e mudança no cálculo do piso de gastos com saúde.

A ideia é fixar a busca pelo cumprimento do centro da meta de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está disposto a pautar o PLP ainda nesta quarta.

Para o economista-chefe da Warren, Felipe Salto, as propostas tornam "bastante provável" o cumprimento da meta de superávit primário em 2027. "Ainda que não resolva todas as questões, as propostas representam uma boa iniciativa. No mínimo, ganha-se tempo até que se conheçam os detalhes da equipe econômica de Lula IV e sua proposta mais estrutural para as contas públicas", afirma Salto, em relatório.

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - subia 0,65% por volta das 17h, aos 102,899 pontos, após atingir máxima de 102,962 pontos pela manhã, quando atingiu o maior nível em 19 meses. Investidores ainda digerem a leitura acima das expectativas do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA em outubro, divulgada na terça, 10. Os números deram força às apostas em uma postura mais agressiva do Federal Reserve na condução da política monetária.