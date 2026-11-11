Petróleo fecha em alta após Irã elevar tensões com ameaça de ataques à Europa

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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:26
Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 1,39% (US$ 1,27), a US$ 92,76 o barrilPERUVIAN NAVY/AFP/JC