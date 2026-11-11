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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:26

Petróleo fecha em alta após Irã elevar tensões com ameaça de ataques à Europa

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 1,39% (US$ 1,27), a US$ 92,76 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 1,39% (US$ 1,27), a US$ 92,76 o barril

PERUVIAN NAVY/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta, nesta quarta-feira (11), embora distante das máximas intradiárias, em meio à persistência das tensões entre Estados Unidos e Irã, apesar das negociações recentes com mediadores. Teerã ameaçou atacar bases americanas na Europa caso sejam usadas por Washington, o que poderia levar o conflito a se espalhar para o continente europeu.

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