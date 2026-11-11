Ibovespa sobe com ambiente pró-risco no exterior e de olho em medidas fiscais

O Ibovespa encerrou a sessão desta quarta-feira (11) em alta, recuperando os 172 mil pontos, com impulso do setor financeiro e apesar da queda entre 2% a 3% das ações da Petrobras, que limitou os ganhos da bolsa. Os investidores seguem avaliando os recentes anúncios de medidas fiscais pelo governo, enquanto o ambiente favorável à demanda por ativos de risco no exterior contribuiu com a renda variável local.

O principal índice da B3 subiu 0,42%, aos 172.060,43 pontos, depois de tocar a máxima de 172.986,66 pontos no começo da tarde. A recente recuperação do Ibovespa depois do tombo de outubro já leva a um saldo positivo de 2,46% no acumulado de novembro até agora. No ano, o índice sobe 6,79%. O volume financeiro das ações do Ibovespa, por mais um dia, foi mais fraco, em R$ 20 bilhões, indicando que o mercado ainda segue mais restritivo em montar posições.

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as bolsas americanas tiveram mais um dia positivo vender papéis da Petrobras, principalmente depois da frustração com o pagamento de dividendos anunciado pela empresa, abaixo das estimativas. Lá fora,, assim como os mercados emergentes, dando o tom de que há procura dos investidores estrangeiros por ativos mais arriscados - o EEM, maior ETF negociado em Nova York e ligado a emergentes, subiu 2,42%. Ao mesmo tempo, os investidores optaram por, principalmente depois da frustração com o pagamento de dividendos anunciado pela empresa, abaixo das estimativas.

"O cenário externo contribuiu para o desempenho da Bolsa brasileira, em um dia de maior disposição global ao risco, com recuperação das ações de tecnologia, que vinham sofrendo perdas nas sessões anteriores", afirma o sócio e diretor da SVN Gestão de Recursos, Leonardo Morales.

O mercado também acompanhou - com certo ceticismo - o detalhamento do projeto de lei complementar (PLP) de ajuste fiscal, que deve ter impacto de R$ 60 bilhões em 2027, entre medidas de receitas e despesas. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, a proposta prevê contenção de gastos, revisão de benefícios tributários e limites a compensações tributárias.

Para o gestor da Venice RC, Claudio Coppola, o anúncio representa uma sinalização de esforço do governo para conter as despesas, mas ainda há dúvidas sobre como alcançar o resultado fiscal pretendido. Ele avalia que o mercado precisa de maior clareza sobre a composição da equipe econômica e as demais medidas que serão efetivamente adotadas antes de incorporar uma melhora das perspectivas fiscais aos preços dos ativos.

"O mercado reconhece um primeiro passo, mas estamos falando de uma caminhada longa, que vai exigir mais do que ajustes pontuais. Vai exigir planejamento completo", diz o sócio e head da mesa de renda variável da AW Capital, Lucas Xavier.