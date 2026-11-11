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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:35

Bolsas de NY fecham em alta com impulso do setor de tecnologia após resultados da CoreWeave

O Dow Jones subiu 0,49%; o S&P 500 avançou 1,31% e o Nasdaq teve ganhos de 1,60%

O Dow Jones subiu 0,49%; o S&P 500 avançou 1,31% e o Nasdaq teve ganhos de 1,60%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira (11) com novo impulso das ações de tecnologia após bons resultados trimestrais da CoreWeave, do plano de investimento da TSMC e da recuperação de parte das perdas recentes da Nvidia.

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