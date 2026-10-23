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CapaEconomiaMapa Econômico Do Rs

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:03

Fiergs recebe resumo de oportunidades do RS nos últimos quatro anos

Claudio Teitelbaum, Julio Mottin, Claudio Bier e Ricardo Portella foram recebeidos por Giovanni Jarros Tumelero (c) no Jornal do Comércio

Claudio Teitelbaum, Julio Mottin, Claudio Bier e Ricardo Portella foram recebeidos por Giovanni Jarros Tumelero (c) no Jornal do Comércio

Artur Koch/JC
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JC
JC
O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier acompanhado pelos vice-presidentes Julio Mottin, Ricardo Portella e Claudio Teiltelbaum , recebeu nesta sexta-feira, 23 de outubro, um resumo dos desafios e oportunidades do Rio Grande do Sul nos últimos anos.

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