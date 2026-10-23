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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:21

Fiergs avalia que megaprojeto da CMPC beneficiará indústrias gaúchas

Em visita ao Jornal do Comércio, dirigentes da Federação das Indústrias do Estado celebraram avanço de empreendimento bilionário

Em visita ao Jornal do Comércio, dirigentes da Federação das Indústrias do Estado celebraram avanço de empreendimento bilionário

Nathan Lemos/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Após a multinacional chilena CMPC receber a licença ambiental prévia para instalar uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) avaliou a iniciativa como benéfica às empresas gaúchas. "Vai mexer com toda a indústria, comércio, gerar empregos e novas possibilidades de negócios. Isso é fundamental para o Rio Grande do Sul", destacou o presidente da Fiergs, Claudio Bier, em visita ao Jornal do Comércio na manhã nesta sexta-feira, 23 de outubro.

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