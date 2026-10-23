Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 09:49

Com Alckmin, governo gaúcho entrega licença prévia para projeto da CMPC de R$ 27 bilhões

Cerimônia no Palácio Piratini contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do governador Eduardo Leite

Cerimônia no Palácio Piratini contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do governador Eduardo Leite

Ana Stobbbe/Especial/JC
Compartilhe:
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A multinacional chilena CMPC recebeu nesta sexta-feira (23) a licença ambiental prévia para a construção de uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, no Centro-Sul do Estado. A entrega do documento ao diretor-geral da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, ocorreu em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do governador gaúcho Eduardo Leite.

Notícias relacionadas