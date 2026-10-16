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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 15:15

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

Linha do tempo destaca principais marcos da evolução da jornada de trabalho no país

Linha do tempo destaca principais marcos da evolução da jornada de trabalho no país

Agência Brasil
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A promulgação da emenda constitucional que extingue a escala de seis dias de trabalho para um de descanso marca um novo capítulo da história das relações trabalhistas no Brasil. A mudança, que garante o direito a dois dias de descanso semanal, ocorre após mais de um século de reivindicações por limites à jornada de trabalho e por condições que assegurem aos trabalhadores tempo para atividades além do emprego.

Com informações históricas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), veja, abaixo, um levantamento dos principais marcos da evolução da jornada de trabalho no país.

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