Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 15:15
Linha do tempo destaca principais marcos da evolução da jornada de trabalho no paísAgência Brasil
A promulgação da emenda constitucional que extingue a escala de seis dias de trabalho para um de descanso marca um novo capítulo da história das relações trabalhistas no Brasil. A mudança, que garante o direito a dois dias de descanso semanal, ocorre após mais de um século de reivindicações por limites à jornada de trabalho e por condições que assegurem aos trabalhadores tempo para atividades além do emprego.
Com informações históricas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), veja, abaixo, um levantamento dos principais marcos da evolução da jornada de trabalho no país.