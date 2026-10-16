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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 10:47

Congresso promulga PEC do fim da escala 6x1 com Lula em clima de campanha

Emenda constitucional 141 torna obrigatória a concessão de dois dias de folga semanais aos trabalhadores formais

Emenda constitucional 141 torna obrigatória a concessão de dois dias de folga semanais aos trabalhadores formais

Lula Marques/Agência Brasil/ Divulgação/ JC
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Agências
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), promulgou nesta sexta-feira (16) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, em sessão solene com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Candidato à reeleição, Lula tem no fim da 6x1 uma bandeira eleitoral para melhorar sua popularidade entre os trabalhadores. A aprovação da PEC decorre também da reaproximação de Lula e Alcolumbre.

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