Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:57

Fim da escala 6x1: cronograma, quem se encaixa na PEC e impacto no comércio

Trabalhador terá direito a dois dias de folga por semana e redução da jornada de trabalho

Trabalhador terá direito a dois dias de folga por semana e redução da jornada de trabalho

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O fim da escala 6x1, aprovada via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em votação no Senado Federal, nesta quarta-feira (14), reforça o debate sobre o impacto de um dia a mais de descanso para o trabalhador e o que será feito pelas empresas. Com a mudança na legislação, o funcionário terá dois dias de folga na semana, para cada cinco trabalhados, sem redução de salário. O texto também prevê a redução da jornada das atuais 44 horas para 40 horas semanais.

Notícias relacionadas