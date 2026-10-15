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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:27

Como países que reduziram jornada de trabalho evitaram diminuição da produtividade

Estudos da Organização Internacional do Trabalho e experiências no Chile, Coreia do Sul e Islândia mostram que menos horas não significam, necessariamente, menos eficiência

Estudos da Organização Internacional do Trabalho e experiências no Chile, Coreia do Sul e Islândia mostram que menos horas não significam, necessariamente, menos eficiência

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Países que reduziram ou limitaram a jornada de trabalho enfrentaram o temor de queda da produtividade com transições graduais, flexibilização de horários e investimentos em automação e reorganização de processos, mostram estudos internacionais.
No Brasil, o Senado aprovou nesta quarta-feira (14), em dois turnos, a proposta que põe fim à escala 6x1. A mudança também ganhou centralidade neste segundo turno das eleições presidenciais, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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