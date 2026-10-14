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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:45

PIB per capita do RS pode cair pela metade se produtividade não aumentar

População gaúcha em idade ativa chegou ao ápice em 2014 e já começou a reduzir

População gaúcha em idade ativa chegou ao ápice em 2014 e já começou a reduzir

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Rio Grande do Sul já possui 19 das 20 cidades com mais idosos do País. Com o envelhecimento dos gaúchos e a queda no número de filhos por mulher, o Estado deve começar a perder população a partir de 2027. Mas a parcela da população ativa em proporção às crianças e idosos, que gera o chamado bônus demográfico, já começou a cair em 2015, há 12 anos. Com isso, a produtividade por trabalhador precisará aumentar para manter os indicadores econômicos.

É o que mostra um estudo do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS). Conforme a nota técnica, a contribuição da estrutura etária para o crescimento da renda por habitante já caiu mais de 90%, de 0,81 ponto percentual ao ano entre 2002 e 2008 para apenas 0,07 entre 2019 e 2023. O bônus demográfico gaúcho atingiu seu pico em 2014, quando a população entre 15 e 64 anos representava 70% dos habitantes, três anos antes do registrado no Brasil, em 2017. Entretanto, houve um avanço na queda do desemprego, que recuou de 8,1% para 5,3% e possibilitou mitigar o problema.

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