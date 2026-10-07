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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:07

Petrobras lidera leilões de áreas de petróleo e garante R$ 3,2 bilhões ao governo

Estatal foi responsável por 90% da arrecadação total

Estatal foi responsável por 90% da arrecadação total

AFP
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Agências
Com forte participação da Petrobras, o governo arrecadou R$ 3,5 bilhões em dois leilões de áreas para exploração de petróleo realizados nesta quarta-feira (7). A estatal foi responsável por 90% da arrecadação total ao arrematar 21 blocos.
Nos dois leilões, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) concedeu sete áreas do pré-sal e 49 áreas fora do pré-sal. A primeira oferta arrecadou R$ 504 milhões. A segunda arrecadou os R$ 3 bilhões restantes. Com participação nas duas, a estatal foi responsável por R$ 3,2 bilhões.

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