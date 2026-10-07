Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:46

Leilão da ANP é sucesso com 7 áreas vendidas e ágios médios de 108,38%, diz presidente da PPSA

Ágios elevados destacam atratividade do pré-sal para investidores

Ágios elevados destacam atratividade do pré-sal para investidores

Saulo Cruz/MME/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente da Petróleo Pré-sal (PPSA), Luis Fernando Paroli, avaliou como "um grande sucesso" o leilão realizado nesta manhã com áreas do pré-sal, destacando que os ágios foram "muito bons" - 108,38% na média -, e pelo volume de áreas vendidas: 7 das 13 ofertadas. "Nunca aconteceu de sair sete áreas no mesmo leilão (de Partilha)", disse ao final do certame.

Notícias relacionadas