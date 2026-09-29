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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:34

Governo solicita o bloqueio de 5.209 sites de apostas após assinatura de MP

Estimativa é de que bloqueio seja efetivado entre 6 e 8 horas após recebimento da ordem

Estimativa é de que bloqueio seja efetivado entre 6 e 8 horas após recebimento da ordem

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse nesta terça-feira (29) que foi solicitado o bloqueio de 5.209 sites de apostas que passaram a operar de forma ilegal no país após medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira (25).
A operação, coordenada pela Casa Civil em conjunto com os ministérios da Justiça e da Fazenda e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), prevê uma ofensiva em cinco diferentes frentes contra os operadores irregulares, com bloqueio de sites, retirada de aplicativos, remoção de publicidade e medidas para interromper os fluxos financeiros das plataformas.

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